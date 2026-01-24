Российская компания представила золотого робота класса «люкс»

Компания Caviar, известная своими кастомными смартфонами, представила первого в мире дизайнерского робота класса «люкс» в корпусе с золотыми украшениями и драгоценными камнями.

Модель получила имя Aladdin. За основу взят серийный китайский робот Unitree G1 ростом 130 сантиметров — он способен на динамичную ходьбу и сложные движения. При этом в Aladdin от него только начинка, за внешний вид отвечали дизайнеры и ювелиры Caviar.

Корпус робота выполнен в глубоком черном цвете и покрыт сложными орнаментами из золота. Силуэт и линии имитируют складки традиционного парадного одеяния. Главная особенность «Аладдина» — полная кастомизация под заказчика.

Клиент может заказать собственный вариант узоров, выбрать символику декора и нужную инкрустацию. Стоимость такой модели начинается от 100 тысяч долларов, в зависимости от комплектации. Цена Unitree G1 в Китае составляет примерно 16 тысяч долларов.