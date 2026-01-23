Россия отложила запуск космического интернета

Запуск первой серийной партии российских спутников широкополосного доступа в интернет от «Бюро 1440» перенесли на 2026 год.

Согласно планам компании, в 2025 году планировалось вывести на орбиту первые 16 спутников проекта «Бюро 1440», которые являются улучшенными аналогами спутников Starlink, пишет «Коммерсантъ». Однако в итоге запуск не состоялся.

Минцифры в декабре прошлого года сообщало, что все 16 аппаратов были изготовлены. Комментируя перенос, «Бюро 1440» уточнило, что проект реализуется в рамках целевых сроков, точные даты запусков при этом не раскрываются.

Источники на рынке рассказали изданию, что задержка связана с производственными трудностями — все аппараты из серийной партии необходимо оснастить соответствующей аппаратурой.

Сейчас орбите находятся шесть спутников «Бюро 1440», выведенных в ходе двух экспериментальных миссий. Согласно паспорту федерального проекта «Инфраструктура доступа в интернет», в 2026 году число спутников группировки должно вырасти до 156.

В 2027 году космическая группировка должна увеличиться до 292, а в 2028 году — до 318 аппаратов. Для развертывания космического интернета до 2030 года запланировано 24 запуска, общая стоимость проекта превышает 431 миллиард рублей.