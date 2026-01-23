Маск заявил, что к 2030 году ИИ станет умнее всего человечества

Искусственный интеллект (ИИ) может превзойти все человечество по уровню интеллекта уже к концу 2030 году, заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе предприниматель Илон Маск.

«Полагаю, что мы получим ИИ, который умнее любого человека, уже к концу этого года или не позднее следующего года. Затем, возможно, к 2030 или 2031 году, то есть через пять лет, ИИ будет умнее всего человечества»,— приводит «Коммерсантъ» заявление Трампа.

Он предсказал, что в будущем на планете будет больше роботов, чем людей. По его словам, «при благоприятном сценарии»,

По словам Трампа, ИИ и роботы помогут человеку выполнять любые необходимые задачи. «Если будут миллиарды человекоподобных роботов, а я думаю, что их будет столько, я думаю, что у каждого на земле будет такой робот»,— пообещал он.

Путин поручил внедрить ИИ по всей России

Компания Tesla Илона Маска производит человекоподобных роботов Optimus. Такие роботы функционируют на основе самообучающегося искусственного интеллекта и автопилота Tesla.