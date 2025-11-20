Путин поручил внедрить ИИ по всей России

Президент России Владимир Путин поручил создать штаб по внедрению искусственного интеллекта по всей стране. Это нужно, чтобы не зависесть от иностранных нейросетей.

Глава государства отметил, что в федеральном правительстве уже действует аналитический центр по развитию ИИ, в котором работают 50 человек. Однако, этот центр не обладает административным ресурсом, чем и обусловлена необходимость создания штаба.

«Прошу администрацию президента и правительство подумать о том, как нам создать этот самый штаб руководства даже не отраслью, а всей этой деятельностью, привлекая возможности всех, кто в этом заинтересован или пока не знает, что заинтересован. Мы должны объяснить, все вместе», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

По словам президента, Россия не может допустить зависимости от иностранных технологий в сфере ИИ и должна обладать собственными разработками. А чтобы процесс внедрения искусственного интеллекта шел быстре, нужно ликвидиравать административные и правовые барьеры, уверен Путин.

Продукты на основе ИИ должны к 2030 году применяться во всех ключевых отраслях. Для их создания и развития необходимо сформировать дата-центры, которые, в свою очередь, должны быть обеспечены надежным электроснабжением в необходимом объеме с помощью малых атомных электростанций.