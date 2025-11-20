НАВЕРХ
Путин поручил внедрить ИИ по всей России

Sibnet.ru
Фото: © пресс-служба Сбербанка

Президент России Владимир Путин поручил создать штаб по внедрению искусственного интеллекта по всей стране. Это нужно, чтобы не зависесть от иностранных нейросетей.

Глава государства отметил, что в федеральном правительстве уже действует аналитический центр по развитию ИИ, в котором работают 50 человек. Однако, этот центр не обладает административным ресурсом, чем и обусловлена необходимость создания штаба.

«Прошу администрацию президента и правительство подумать о том, как нам создать этот самый штаб руководства даже не отраслью, а всей этой деятельностью, привлекая возможности всех, кто в этом заинтересован или пока не знает, что заинтересован. Мы должны объяснить, все вместе», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

По словам президента, Россия не может допустить зависимости от иностранных технологий в сфере ИИ и должна обладать собственными разработками. А чтобы процесс внедрения искусственного интеллекта шел быстре, нужно ликвидиравать административные и правовые барьеры, уверен Путин.

«Яндекс Карты» получили искусственный интеллект

Продукты на основе ИИ должны к 2030 году применяться во всех ключевых отраслях. Для их создания и развития необходимо сформировать дата-центры, которые, в свою очередь, должны быть обеспечены надежным электроснабжением в необходимом объеме с помощью малых атомных электростанций.

Хайтек #Нейросети
