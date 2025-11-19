«Яндекс Карты» получили искусственный интеллект

«Яндекс Карты» получил обновление с ИИ-помощником на базе технологий Alice AI, сообщается в официальном блоге картографического сервиса.

Искусственный интеллект поможет решать сложные задачи в городе, с ним можно общаться простым языком в чате. Например, можно спланировать день, спросив, чем заняться с детьми с утра в выходной день.

ИИ-помощник ответ предложит подборку мест, систематизированных по типу активности, и объяснит, почему каждое из них может подойти. Диалог с помощником можно продолжить — например, уточнить местоположение или пожелания.

Прямо из чата можно перейти к понравившейся организации на «Яндекс Картах» и подробнее изучить отзывы и фотографии, забронировать столик или построить маршрут.