«Яндекс Карты» стали читабельнее для слабовидящих

Приложение «Яндекс Карты» стало более удобным для слабовидящих людей, сообщила пресс-служба российского IT-гиганта.

Разработчики внедрили в «Карты» привязку к системным настройкам смартфона, касающимся размера шрифта. Если пользователь выбрал в настройках увеличенный шрифт, то надписи и иконки на карте автоматических станут крупнее.

«При увеличении шрифта карта остается читаемой. Надписи и названия автоматически распределяются так, чтобы не накладываться друг на друга. Карта сохраняет четкость, а информация остается удобной для восприятия», — уточнила пресс-служба «Яндекса».

В обновленной версии приложения доступны три режима увеличения шрифта и иконок: немного крупнее, средний и самый крупный. В будущем возможность установить более читаемый шрифт появится и в режиме навигации.