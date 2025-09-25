НАВЕРХ
«Яндекс» внедрил поиск по врачам

Sibnet.ru
«Яндекс» собрал базу врачей из более чем 800 тысяч специалистов. Новый раздел «Медицина» появился на главной странице поисковика, сообщила пресс-служба компании.

База собрана из различных открытых источников и включает сотрудников 60 тысяч клиник по всей России. Пользователь, в зависимости от задачи, может выбрать нужную врачебную специальность и настроить фильтры по району города, времени приема и стажу работы доктора.

Помимо адреса клиники, цены и времени приема, можно ориентироваться на рейтинг врача и отзывы пациентов о нем.

«Если пользователь уже знает свое заболевание или нужную медицинскую процедуру, он может увидеть отзывы пациентов, подходящие под такую же ситуацию. Также пользователи могут прочитать ответы на отзывы от врачей и клиник», — говорится в сообщении.

«Медицина» стала четвертой темой, добавленной на главную страницу «Яндекса», наряду с «Финансами», «Квартирами» и «Товарами».

