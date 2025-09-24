Google позволит редактировать фото голосом

Корпорация Google сделает общедоступной возможность редактирования снимков в приложении Photos с помощью голосовых команд. Информация об этом опубликована в блоге компании.

«Просто попросите Google Photo отредактировать ваши снимки. Вы сможете описать желаемые изменения текстом или голосом в редакторе Google Фото и увидеть результат», — говорится в сообщении.

Для удобства пользователей в обновленном фоторедакторе предусмотрены подсказки на основе искусственного интеллекта, позволяющие наиболее точно описать необходимые изменения и ожидаемый результат. Можно коснуться области редактирования или обвести ее, после чего приложение предложит варианты для редактирования.

Функция работает на базе нейросети Gemini и призвана избавить пользователей от необходимости вручную настраивать различные ползунки и искать нужные инструменты. Допустимы как одиночные, так и комплексные команды, например «убери автомобили на заднем плане и сделай фон размытым».

Изначально голосовое редактирование фото было доступно лишь владельцам смартфонов Pixel 10. В течение ближайших недель она будет доступна и на других устройствах, в том числе, в приложении Google Photos для iOS.



