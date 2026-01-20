НАВЕРХ
«Яндекс Карты» запустили трансляцию геопозиции

Sibnet.ru
Яндекс карты
Фото: © Sibnet.ru

«Яндекс Карты» добавили для пользователей возможность делиться геопозицией в реальном времени, сообщила пресс-служба сервиса.

Теперь с помощью новой функции можно сообщить друзьям и близким о своем местоположении для встречи или не потерять друг друга в незнакомом месте. До указанного места, где находится пользователь, можно сразу построить маршрут.

Пользователь может выбрать период, в течение которого он будет делиться с окружающими своим местоположением. Минимальное время — 15 минут. Также доступна часовая трансляция и трансляция на протяжении суток — например, это поможет не потеряться во время путешествия.

Также можно включить трансляцию геопозиции на постоянной основе, чтобы близкие знали о местоположении пользователя в любой момент. Для трансляции геопозиции достаточно нажать на свое местоположение, после чего сервис предложит поделиться им с окружающими.

Хайтек #Интернет
Мультимедиа
Завалило по крышу: экстремальные снегопады на Камчатке
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Аномально холодные крещенские купания. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
