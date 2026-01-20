Google усложнит установку приложений на Android

Google усложнит установку приложений на устройства с Android из сторонних источников, сообщил директор по управлению продуктами Google Play Мэтью Форсайт.

При этом компания не собирается запрещать загрузку APK-файлов — технически опытные владельцы устройств по-прежнему смогут устанавливать приложения без проверки, однако этот сценарий будет сопровождаться дополнительными шагами и предупреждениями.

Разработчики с помощью таких ограничений намерены убедиться, что пользователь осознает потенциальные риски, связанные с запуском программ от непроверенных разработчиков, минуя официальный магазин Google Play, пишет Android Authority.

Google стремится усилить защиту массовой аудитории от вредоносного ПО, отмечается в материале, однако пока неясно, насколько именно будет усложнен процесс установки и какие механизмы защиты планируется внедрить.