НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты #Мобильная связь Умный дом

Google усложнит установку приложений на Android

Источник:
Android Authority
284 0
Мобильное приложение Google play
Фото: © Yuri Samoilov

Google усложнит установку приложений на устройства с Android из сторонних источников, сообщил директор по управлению продуктами Google Play Мэтью Форсайт.

При этом компания не собирается запрещать загрузку APK-файлов — технически опытные владельцы устройств по-прежнему смогут устанавливать приложения без проверки, однако этот сценарий будет сопровождаться дополнительными шагами и предупреждениями.

Разработчики с помощью таких ограничений намерены убедиться, что пользователь осознает потенциальные риски, связанные с запуском программ от непроверенных разработчиков, минуя официальный магазин Google Play, пишет Android Authority.

Google стремится усилить защиту массовой аудитории от вредоносного ПО, отмечается в материале, однако пока неясно, насколько именно будет усложнен процесс установки и какие механизмы защиты планируется внедрить.

Еще по теме
Обновление Windows вызвало черный экран
Обновление Windows 11 сломало функцию удаленного доступа
Совфед разрешил подтверждение возраста через Max
Firefox получит кнопку «убить ИИ»
смотреть все
Хайтек #Софт
Как сделать
Топ-5 сервисов для перевода аудио в текст
25.09.25, 21:41
14801
0
Как удалиться из «Одноклассников»: инструкция
Сделать это можно как на сайте, так и в мобильном приложении
24.09.25, 22:28
13019
0
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
Спасти телефон после контакта с водой реально, однако для этого необходимо следовать четкому и правильному алгоритму
20.08.25, 23:04
31131
0
Как убрать пароль при запуске Windows 11
Пользователю при входе в Windows 11 каждый раз требуется ввести пароль учетной записи или пин-код. Как сделать вход автоматическим?
24.07.25, 23:51
49787
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
136181
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
134895
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
169111
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
156781
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2764250
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
182884
0
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Правильный автопрогрев: как в морозы не убить двигатель
Минфин начнет большую распродажу валюты и золота
СССР поставил точку в спорах о высадках американцев на Луну
Когда в Сибири закончатся аномальные морозы
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Завалило по крышу: экстремальные снегопады на Камчатке
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Аномально холодные крещенские купания. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

mosquito__2010

т.е. мои слова абсолютно верны а твой позорный слив подтверждает это. ок.

physx

А как должно быть? Спрашиваю тебя как эксперта.

qseft

Да какая РосГвардия?Сибнетовских патриотов собрать и отправить на фронт, а то они за компами патриотизмом...

mosquito__2010

т.е. запад намеренно развязывал и развязал противостояние с россией своим расширением нато на восток...