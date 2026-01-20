Обновление Windows вызвало черный экран

Обновление Windows 11 в рамках «Вторника патчей» в начале января вызвало появление черного экрана. Проблема возникает после установки патча KB5074109.

Черный экран обычно появляется на несколько секунд — изображение гаснет, а затем все возвращается в норму. При этом ошибка повторяется периодически, пишет издание Windows Latest.

Проблема не имеет массового характера, однако каким-то образом связана с видеокартами Nvidia и AMD, выяснили специалисты. Для ее устранения они рекомендуют обновить драйверы видеокарты.

Если такие манипуляции не приносят эффекта, можно попробовать удалить обновление Windows 11 KB5074109.