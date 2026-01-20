Наказание за слепящие фары захотели ужесточить

Две инициативы по ужесточению наказания за нештатные фары, которые слепят других водителей и создают помехи, появились одновременно. Депутат Госдумы Михаил Делягин представил соответствующий законопроект, а Национальный автомобильный союз обратился в МВД.

Делягин предложил ужесточить административную ответственность за установку на автомобили и эксплуатацию внешних световых приборов и источников света, включая светодиодные лампы при их нештатной установке.

Законопроект предполагает изменения в статью 12.5 КоАП РФ. Предполагается повышение в 10 раз административного штрафа до 5 тысяч рублей по части 1, а также введение нового административного штрафа в размере 5 тысяч рублей по части 3 этой статьи.

«В темное время суток существенная доля аварий обусловлена ослеплением водителей встречным светом. При этом, исходя из данных обзора Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, треть ДТП происходит в темное время суток, наибольшей тяжестью последствий характеризовались аварии, совершенные в период с 00.00 до 06.00», — говорится в пояснительной записке к документу, опубликованном на сайте нижней палаты парламента.

Национальный автомобильный союз (НАС) направил главе МВД Владимиру Колокольцеву обращение с просьбой ужесточить наказание за тюнинг фар.

Действующие меры в виде предупреждения или штрафа на сумму 500 рублей не являются сдерживающим фактором. НАС предлагает усилить ответственность для недобросовестных владельцев автомобилей, вплоть до лишения водительских прав на шесть месяцев или назначения штрафа в размере 30 тысяч рублей, приводит ТАССсодержание документа.