Девять новорожденных умерли за новогодние праздники в роддоме №1 в Новокузнецке. Возбуждены уголовные дела, пока без обвиняемых. Роддом закрыт на карантин. Главврач учреждения утверждает, что смерти малышей не связаны между собой.

Первым о массовой смерти младенцев в начале января в роддоме №1 написало NGS42. Источник в Минздраве Кемеровской области сообщил изданию, что погибли минимум шесть детей, трое из них в один день. Позже агентство ТАСС сообщило о гибели девять новорожденных.

Местный Следком сначала объявил о проверке опубликованной информации, а затем подтвердил девять смертей.

Затем произошедшее признал министр здравоохранения региона Андрей Тарасов во время прямого эфира в соцсетях. «Ситуация произошла. В данный момент идет разбирательство. Выезжала комиссия Минздрава для оценки и предотвращения ситуации. После завершения проверки дадим официальную информацию», — заявил он.

В крайне тяжелом состоянии

По версии Минздрава Кузбасса, у всех девяти скончавшихся детей была тяжелая внутриутробная инфекция. В отделении реанимации и интенсивной терапии роддома в принципе находятся сложные дети, нуждающиеся в интенсивной помощи после родов, в том числе глубоко недоношенные. В это медучреждение направляют сложные случаи со всей области.

Косвенно из информации Минздрава следует, что это не гибель сразу после родов. И трагедия не связана со вспышкой ОРВИ, из-за которой сейчас роддом закрыт на карантин.

Врачи роддома с 1 декабря 2025 года приняли 234 родов, 32 ребенка находились на интенсивной терапии.

В крайне тяжелом состоянии были 17 младенцев, 16 из них — недоношенные, в том числе с экстремально низкой массой тела. Внутриутробная инфекция была у всех, у одного — первичный иммунодефицит. Некоторые находились в отделении интенсивной терапии более 30 дней.

«С конца декабря в роддоме родились много недоношенных детей с патологиями, все случаи разные, мы не считаем, что они между собой связаны в тенденцию. Но проверка еще идет. Вину врачей категорически отрицаю», — заявил телеграм-каналу Mash главврач ГКБ №1 Новокузнецка Виталий Херасков. Сейчас он отстранен от занимаемой должности.

Точная причина смерти детей будет установлена по результатам судебно-медицинских экспертиз, отметил Следком. Следователи изымают в учреждении медицинские документы и допрашивают сотрудников.

Реакция властей

Возбуждены уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК РФ, наказание до четырех лет лишения свободы) и халатности (часть 3 статьи 293 УК РФ, наказание до семи лет лишения свободы).

Произошедшее — не только невосполнимая утрата и огромная боль для семей, но и трагедия для государства, «которое прилагает все возможные усилия для поддержки рождаемости» и возводит в ранг высшей ценности материнство, отцовство, здоровье и жизнь каждого ребенка, отреагировала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Из трагедии должны быть сделаны все необходимые выводы на федеральном уровне. «Она никогда не должна повториться», — добавила спикер.

Сейчас в отделении интенсивной терапии в роддоме №1 остаются четыре ребенка. Еще четверо направлены в детскую облбольницу.

Сам роддом №1 закрыт на карантин «в связи с проведением карантинных мероприятий из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией».

В Новокузнецке, где проживает 500 тысяч человек, продолжает работу только родильный дом №2. Также в южную столицу Кузбасса привозят рожать всех женщин с юга области: в небольших городах и поселках роддома оптимизировали.