Фигуристы с русскими корнями заняли весь пьедестал чемпионата США

Фигуристы Илья Малинин, Эндрю Торгашев и Максим Наумов поднялись на пьедестал национального первенства США — у всех спортсменов есть русские корни.

Победителем стал Малинин, которому не так давно исполнился 21 год. Он двукратный чемпион мира (2024, 2025), победитель Гран-при с мировым рекордом за произвольную программу, в которой исполнил семь четверных прыжков, включая четверной аксель.

Малинин родился в семье русских фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, выступавших на чемпионатах СССР и России, а на международном уровне представлявших Узбекистан.

Серебро завоевал 24-летний Торгашев. Он сын фигуристов Илоны Мельниченко и Артема Торгашева, которые соревновались за Советский Союз в танцах на льду и парном катании соответственно.

Наумову 24 года. Он впервые поднялся на пьедестал национального первенства. Родители фигуриста — чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Они погибли в авиакатастрофе 29 января 2025 года. Тогда американский пассажирский самолет авиакомпании American Airlines и вертолет Black Hawk Сухопутных войск США столкнулись в небе у вашингтонского аэропорта имени Рональда Рейгана.