Ожидания Зеленского от встречи с Трампом не оправдались

Источник:
Sibnet.ru
Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа
Фото: © пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский надеялся на демонстрацию поддержки со стороны американского лидера Дональда Трампа, но не получил ее, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

Зеленский рассчитывал в ходе переговоров в США обвинить Москву в нежелании принимать скорректированный Киевом и ЕС мирный план и подтолкнуть Трампа сместить фокус «на давление на Россию». Но этот план провалился, рассказали источники FT.

«Это звучит немного странно, но я объяснял президенту [Зеленскому], что президент Путин очень великодушно относится к успеху Украины, в том числе к [идее поставлять] электроэнергию и другие товары по очень низким ценам», — сказал Трамп после переговоров.

Он добавил, что понимает нежелание России соглашаться на временное прекращение огня из опасений, что без окончательного урегулирования боевые действия могут возобновиться.

До чего договорились

По словам Зеленского, план урегулирования из 20 пунктов согласован на 90%. Трамп подтвердил «значительный прогресс» и заявил, что переговорный процесс будет продолжен в ближайшее время.

Ключевым нерешенным блоком переговоров остается территориальный вопрос, прежде всего статус и будущее Донбасса. Трамп признал, что «вопрос не решен, но мы приближаемся к его разрешению», подчеркнув, что речь идет об очень сложной теме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУсловия диктует победитель

Отдельной темой остается Запорожская АЭС. Также остается открытым вопрос внутреннего утверждения возможных договоренностей на Украине. США предложили Украине положения мирного плана не на референдуме, а через парламент.

В течение двух недель запланированы дополнительные контакты с украинской стороной, включая встречу 29 декабря. Президент США допустил возможность выхода на соглашение уже «в течение нескольких недель».

