Киеву придется быть конструктивным: когда наступит мир на Украине

Исход противостояния на Украине очевиден. Россия побеждает и шансов остановить ее нет. США приняли это и предложили план выхода из конфликта. Но Киев и его европейские покровители отчаянно сопротивляются примирению. Чего добиваются стороны и к чему это приведет?

«Киеву придется быть конструктивным. Начать принимать некоторые моменты. Так бывает, когда ты проигрываешь», — сказал президент США Дональд Трамп в интервью изданию Politico.

Эти слова прозвучали на следующий день после того, как президент Украины Владимир Зеленский уклончиво отверг план Трампа и предложил свой вариант мирного урегулирования. В этом его поддержали канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер.

Суть проблемы в том, что план Зеленского и его европейских покровителей явно противоречит интересам России. Хотя Трамп недвусмысленно указал, что условия всегда ставит побеждающая сторона.

Чего добивается Россия

С начала вооруженного конфликта на Украине прошло почти четыре года и все это время Москва не меняла позиции. С неумолимостью парового катка Россия продолжает гнуть свою линию.

Цель Москвы в СВО — сделать так, чтобы Украина не представляла угрозы для России. Она не должна быть местом для военного освоения Западом. Киев должен отказаться от планов вступления в НАТО, согласиться на законодательное закрепление нейтралитета и ограничение численности армии. Эта та самая демилитаризация.

Москва также настаивает на денацификации Украины. Речь идет о восстановлении прав русского языка, отмене запрета на Украинскую православную церковь, запрете нацисткой идеологии.

Россия требует снятия санкций, а также признания за ней Крыма и новых территорий — Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей.

Впоследствии Россия сняла требование о передаче ей Херсонской и Запорожской областей по их административной границе, согласившись на разграничение по линии фронта. Но Москва потребовала вывода украинских сил со всей территории Донбасса.

Требование не простая прихоть: на подконтрольной Киеву части Донбасса находятся водозаборы, без которых невозможно нормальное функционирование миллионного Донецка.

Планы США

Соединенные Штаты уже добились чего хотели от российско-украинского конфликта. Ослабили Россию. Вытеснили российские нефть и газ из Европы, заменив своими энергоресурсами. Экономически подчинили европейские страны.

Украина для администрации Джо Байдена была «чемоданом без ручки», но «сбросить» ее тогда Вашингтон не мог по идеологическим соображениям. Трамп таких ограничений не имел и потому сразу прекратил помощь Киеву и взялся за процесс мирного урегулирования.

Новый подход укладывается в стратегию США. Американцы считают, что центр мира окончательно переместился в Индо-Тихоокеанский регион и их интересы там. Европа же должна взять на себя обеспечение собственной безопасности. Трамп полагает, что делает европейцам одолжение, решая конфликт на Украине.

Новая американская стратегия предполагает восстановление отношений с Россией. В США возобладала точка зрения: главный враг — Китай и слишком опасно загонять Москву в угол, делая ее преданным союзником Пекина.

Такой подход позволил найти общий язык Москве и Вашингтону. Президент России Владимир Путин в ходе визита на Аляску достиг договоренностей с Трампом, которые стали базой для мирного плана США.

План включает 28 пунктов. И все они, в общем, соответствует российскому видению ситуации. В документ входят пункт о выводе украинских войск из Донбасса, признании США де-факто Крыма и новых территорий, снятие санкций, восстановления прав русского языка.

Чего хочет Зеленский и его покровители

Мирный план Трампа вызвал переполох в офисе украинского президента и в европейских столицах. В Киев отправились посланники Трампа. Они убеждали Зеленского, что этот план выгоден Украине, позволит ей выйти из конфликта с минимальными потерями. Потом условия неизбежно будут хуже.

Представители США в Киеве говорили, что вывод украинских сил с Донбасса позволит сохранить жизни солдат: в любом случае российские войска займут эти территории. Восстановление же прав русского языка благоразумно для Украины, половина населения которого, включая офис президента, на нем говорит.

Но Зеленский и его покровители против плана Трампа тайно восстали. Они не могут его отвергнуть категорически, боясь жесткой реакции Белого дома. Поэтому, отчаянно блефуя, стараются план «заболтать» и перетянуть президента США на свою сторону.

Для Зеленского самый острый вопрос — вывод украинских войск с Донбасса. Согласие на это для него станет политическим самоубийством. Врагов себе на Украине он нажил множество. И они тут же обвинят его в предательстве.

Для лидеров Евросоюза реализация плана Трампа также станет полной катастрофой. Европа понесет колоссальные репутационные потери. Европейским лидерам придется ответить на крайне неудобные вопросы. Почему они решили, что могут нанести России стратегическое поражение, как неоднократно обещали? Куда ушли полтриллиона евро, потраченных на Украину?

В отличие от России и США, стратегии у Зеленского и европейских лидеров нет. Затягивая военный конфликт, они питают надежду пересидеть Трампа, считая его некой аномалией в американской политике. В 2026 состоятся промежуточные выборы в Конгресс и, если республиканцы их проиграют, возможность президента США продавливать свою политику резко сократится.

Или дождаться, что при продолжении военного конфликта силы России рано или поздно иссякнут. В ней обострятся все проблемы и противоречия, которые приведут к смене режима.

Что дальше

Очевидно, что Трамп и его окружение прекрасно понимают, какую игру ведут Зеленский и его европейские покровители. У Белого дома есть два варианта действий. Первый — продолжать «выкручивать руки» Зеленскому, принуждая его к миру на условиях России. Второй — «умыть руки» и устраниться от конфликта. Оба этих варианта устраивают Москву.

Вынудить Зеленского пойти на мирные соглашения, как того требует Трамп, могут три обстоятельства:

жесткое давление со стороны США;

резкое ухудшение ситуации на фронте с угрозой его полного обвала;

сокращение финансовой помощи со стороны Европы, что может привести к коллапсу государственных институтов Украины.

Позиция Евросоюза сейчас зависит от того, сумеет ли он в той или иной форме изъять порядка 200 миллиардов долларов замороженных российских средств, хранящихся в бельгийском депозитарии Euroclear. Против изъятия категорически против выступает Бельгия, Венгрия и Европейский центральный банк.

Средства из национальных бюджетов для помощи Украине европейские страны направлять не собираются. Поэтому, если замороженные российские средства изъять не удастся, Европе останется лишь развести руками. В противном случае Киев получит деньги на продолжение войны, а европейские лидеры возможность продвигать свою повестку.

Путин ранее заявил, что цели России будут достигнуты любым способом — мирным или военным: «Мы безусловно доведем это дело до логического завершения, до достижения целей специальной военной операции».

Интересно, что с президентом России согласился его идеологический противник — известный обозреватель из британской газеты The Telegraph Оуэн Мэтьюз. «Единственный способ навязать условия Путину — победить его. Но Украина не смогла этого сделать, несмотря на огромные жертвы и помощь Запада», — написал он.

Трамп, отвечая на вопрос, проиграла ли Украина войну, сказал, что она потеряла много территорий. «Конечно, вы не назовете это победой», — отметил президент Америки, добавив, что мирный договор — дело скорого будущего.