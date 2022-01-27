Россия встала на грань большой войны с Украиной. Сотни лет враги сеяли рознь между русскими и украинцами. Эту игру начали поляки и гетманы, продолжили Австро-Венгрия и отечественные либералы, завершили США и НАТО. В итоге Киев оказался столицей самого русофобского государства в мире.

«Русские и украинцы — один народ, единое целое», — заявил президент России Владимир Путин в своей статье, посвященной украинскому вопросу. «И русские, и украинцы, и белорусы — наследники Древней Руси», — отметил он.

С такой позицией категорически не согласился бывший комик, ныне президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал Киевскую Русь матерью Украины и только «украинцы ее родные дети».

«А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство. И пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где она произошла, за тысячи километров», — дал жесткую отповедь Путину Зеленский.

Расцвет и гибель Киева

Древнерусское государство включало в себя обширную территорию от Новгорода Великого до первопрестольного Киева. Жителей этих земель объединяли единый хозяйственный уклад, общий язык и православная вера.

Правила Русью династия Рюриковичей. Киевский князь считался главным. Но с течением времени роль Киева снижалась. Он находился у Дикой степи, где промышляли кочевые орды. Кочевники опустошали земли, разрывали торговые пути. Большой вред наносили княжеские усобицы. Стольный град приходил в упадок, люди уходили.

Топоним «Украина» происходит от слова «Окраина». Так называли земли, расположенные на восточном краю польских владений.

«Хохол» — прозвище украинцев. Произошло от запорожских казаков, в старину выбривавших голову и оставлявших прядь волос (хохолок).

Окончательно добило Киев нашествие Батыя в 1240 году. Город был полностью сожжен, население вырезано. Киевское княжество пришло в полное запустение и больше никогда не играло в истории значимой роли.

Центр экономический и политической жизни русских сместился во Владимиро-Суздальские земли. Монгольские ханы дали ярлык на великое княжение владимирскому князю Ярославу Всеволодовичу, а затем его сыну Александру Невскому. Так нашествие монголов разделило южную и северо-восточную части русского народа.

От польской шляхты к русскому царю

Поначалу киевское княжество (Поднепровье) находилось под монгольским игом. В XIV веке Киев попал под власть Великого княжества Литовского. После объединения княжества с Польшей эти земли вместе с населением были отданы польской шляхте (дворянству).

Население попало под национальный и религиозный гнет. Их насильственно ополячивали. Православие вытеснялось. В 1569 году была заключена Брестская уния, подчинившая православное духовенство католической церкви. Орден иезуитов стал создавать школы, в которых молодежь воспитывалась в антирусском, антиправославном духе.

В ответ в Поднепровье вспыхивали бунты. Одной из их движущих сил было запорожское казачество — сообщество вольных и лихих людей, промышлявших набегами и грабежом. Они стремились попасть на польскую службу. Те, кто туда не попадал, бунтовали вместе с народом.

У казачьей старшины во главе с гетманом были свои интересы. Они стремились прибрать к рукам власть и шляхетские земли. Казаки нашли могущественного союзника — Московское государство. В 1653 году гетман Богдан Хмельницкий обратился к русскому царю с просьбой взять единоверцев из Малороссии под покровительство.

Картина Михаила Хмелько «Навеки с Москвой, навеки с русским народом» Фото : М. И. Хмелько (1919-1996)

Как писал профессор истории Йельского университета Николай Ульянов, обращение Хмельницкого не было вызвано желанием объединить две ветки русского народа. Гетманы рассматривали Москву лишь как временного союзника, «и всегда были готовы отложиться, что почти все, так или иначе, и делали».

Гетманы более века правили Малороссией и не только постоянно предавали русских царей, но и культивировали антирусские настроения в среде простого народа. Поколения воспитывались в атмосфере вражды и рассказов о московских ужасах.

«До Екатерины II гетманы творили в своей вотчине все, что хотели, русская власть, зачастую свирепая с собственными подданными, в таких случаях всегда демонстрировала непревзойденный такт и уважение к местным обычаям, и поэтому не вмешивалась в малороссийские дела», — удивлялся Ульянов.

Под властью императоров

«Катерина вража баба. Що ты натворила!» — плакали казаки после того, как Екатерина II в 1781 году отменила власть гетманов и казачий уряд. На всей территории Малороссии управление и суд были приведены к общероссийскому образцу.

При Екатерине II начали активно заселяться пустовавшие Донецкие степи, Приазовье и Причерноморье. Русской администрацией стали основываться и развиваться города: Одесса, Николаев, Днепропетровск, Донецк, Луганск, Харьков.

В итоге на левобережной Украине, вошедшей в состав Российской империи, сложился своеобразный национальный ландшафт: русскоязычные города и сельская местность, говорившая на живом народном украинском языке.

Правобережная часть Украины после раздела Польши отошла к Австро-Венгерской империи, и полностью выпала из под российского влияния. Там целенаправленно культивировали самую оголтелую русофобию, искореняли православие. Несмотря на это существовала мощная «русская партия». И полностью искоренить ее удалось только во время Первой мировой войны с помощью концлагерей.

Под эгидой революционеров

Огромную роль в становлении украинского национализма сыграли русские революционные демократы. Они первыми заговорили о независимости Малороссии. Либеральная интеллигенция тогда (как и сейчас) свою ненависть к правящему режиму переносило на все российское государство.

«Декабристы первые отождествили свое дело с украинизмом. <…> Герцен и Огарев подражали им, Бакунин на весь мир провозгласил требование независимой Польши, Финляндии и Малороссии, а петрашевцы тоже успели подчеркнуть свой союз с сепаратизмами, в том числе с малороссийским», — писал Ульянов.

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В среде русской интеллигенции появилось такое течение, как «украинофильство». Когда выяснилось, что в украинском языке нет сложной общественно-политической терминологии, бросились ее сочинять. В живой народный язык добавляли полонизмы и исковерканные русские слова. В итоге получилось языковое уродство: малороссийские крестьяне его не понимали.

Появилась и своя украинствующая интеллигенция. Так киевский историк Михаил Грушевский создал «научную» базу для национализма. Он отверг учение от триединстве русского народа, состоящего из великоросской, малорусской и белорусской ветвей.

Грушевский утверждал, что население владимиро-суздальских, московских земель никакого отношения к Древней Руси не имело. По его мнению, великороссы — потомки окраинных славянских племен и финно-угров. А вот украинцы — самые что ни на есть отпрыски благородных древних киевлян.

Так Грушевский заложил основу современного украинского национализма, построенного на отрицании какой-либо связи с русским народом и ненависти ко всему, что имеет к нему отношение.

Советский период

В 1918-1919 годах Украина недолгое время побывала формально самостоятельным образованием. После Октябрьской революции власть в Киеве перешла Центральной Раде, которую возглавил историк Грушевский. Но вскоре с помощью немецких оккупационных войск она была свергнута. К власти под протекторатом Германии пришел гетман Петр Скоропадский.

Гетман Украины Петр Скоропадский (второй справа) с немецкими офицерами Фото : Неизвестен Unknown author

В 1920 году Украину разделили между Польшей, которой отошла ее западная часть, и Советской Россией, взявшей контроль над остальной территорией. Была создана Украинская Советская Социалистическая Республика. Позднее в ее состав отдали часть исконно русских территорий. Ни Одесса, ни Харьков, ни Донецк с Луганском украинскими ранее не были никогда.

Большевики активно продвигали политику «коренизации», то есть упор на национальные кадры. Интеллигенцию, привыкшую говорить, писать и думать по-русски, вынудили в короткий срок выучить наскоро сколоченный новый украинский литературный язык.

Тысячи высококвалифицированных специалистов тогда лишились работы из-за неспособности усвоить «державну мову». Тем временем, идеолог украинского национализма Грушевский стал членом Академии наук.

Идеолог украинского национализма и советский академик Михаил Грушевский Фото : Wikimedia

В 1939 году Советский Союз забрал у Польши Западную Украину. Ее население никогда не входило в состав России и по менталитету радикально отличалось от остальной части украинцев. По сути, это был другой народ, воспитанный австро-венграми в русофобских традициях.

После Великой Отечественной войны к УССР была присоединена Подкарпатская Русь. Ее жители — русины — просились в состав РСФСР (России), но их мнение проигнорировали. В 1954 году Украине Никитой Хрущевым был отдан Крым.

Сам Хрущев, как и другой советский лидер — Леонид Брежнев — был выходцем из Украины. УССР стала самой процветающей республикой Советского Союза.

Эпоха самостийности

После распада Советского Союза сбылась мечта западных идеологов оторвать Украину от России. Они тут же бросились «вскармливать» украинское националистическое движение. Киев попал под внешнее управление.

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«Независимость Украины бросила вызов притязаниям России на божественное предназначение быть знаменосцем всего панславянского сообщества», — радовался в своей книге «Великая шахматная доска» идеолог американской внешней политики Збигнев Бзежинский.

По его мнению, только с Украиной Россия может быть крупной и уверенной в себе мировой державой. «Без Украины она неизбежно с каждым годом будет становиться все менее европейской и все более азиатской», — отмечал Бзежинский.

«Появление независимого государства Украины не только вынудило всех россиян переосмыслить характер их собственной политической и этнической принадлежности, но и обозначило большую геополитическую неудачу Российского государства», — писал идеолог.

Понятно, почему так разнятся мнение Путина и Зеленского о единстве русского и украинского народов.

Мнение классика

Великого писателя Николая Гоголя и Россия, и Украина причисляют к своим национальным гениям. У него на это счет была своя позиция. «Сам не знаю, какая у меня душа, хохлацкая или русская. Знаю только то, что никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни русскому пред малороссиянином», — говорил он.

«Обе природы слишком щедро одарены богом, и как нарочно каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой — явный знак, что они должны пополнить одна другую. Для этого самые истории их прошедшего быта даны им непохожие одна на другую, дабы порознь воспитались различные силы их характеров, чтобы потом, слившись воедино, составить собою нечто совершеннейшее в человечестве», — указывал классик.