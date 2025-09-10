Российские войска в ходе летней кампании 2025 года, словно паровой каток, медленно, но верно двигались вперед. При этом решались две задачи: глобальное истощение Вооруженных сил Украины (ВСУ) и создание условий для освобождения Донбасса.

Российские войска формируют несколько котлов для разгрома группировок ВСУ Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Россия, спустя три с половиной года с начала специальной военной операции, продолжает принципиально придерживаться выбранной стратегии — не стремительного разгрома, а истощения противника.

Для разгрома бы потребовалась масштабная мобилизация страны: призыв сотен тысяч, а то и миллиона новых бойцов и полный перевод промышленности на военные рельсы. Стратегия истощения позволяет ограничиться наличными военными силами, не перенапрягая общество и экономику.

«Сейчас мы участвуем в гонке: как долго сможет продержаться украинская армия и как долго сможет продержаться российская экономика», — заявил накануне министр финансов США Скотт Бессент.

Украинская армия оказалась в тяжелейшей ситуации, российская экономика признаков обрушения не демонстрирует. В таком контексте и нужно рассматривать прошедшую летнюю кампанию.

Статистика

«В весенне-летний период противник все усилия сосредоточил на замедлении нашего наступления, неся при этом большие потери. В результате ВСУ вынуждены перебрасывать наиболее боеспособные подразделения с одного кризисного направления на другое для затыкания дыр», — сказал начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов. По его мнение, главные результаты летней кампании такие:

Стратегическая инициатива полностью находится у российских войск.





Россия с марта освободила более 3,5 тысячи квадратных километров и 149 населенных пунктов.





Армия России контролирует 99,7% территории ЛНР, 79% — ДНР, 74% — Запорожской области, 76% — Херсонской.





ВС России продолжают безостановочное наступление практически по всей линии соприкосновения.

Телеграм-канал «Карта СВО. Главное» наглядно показал, каких успехов российской армии удалось достигнуть с июня 2025 года.

Наибольшие результаты были достигнуты на Покровском направлении. Это юго-запад ДНР. Российским войскам удалось обойти Покровск с двух сторон и создать угрозу окружения для украинской группировки, которая его обороняет.

К этому району в течение всего лета было привязано внимание западных и российских экспертов. Но тут выяснилось, что угроза окружения нависла над всеми силами ВСУ на Донбассе.

Тактика и оперативное искусство

Российская армия хорошо освоила уже ставший традиционным оперативный прием, когда крупный оборонительный узел ВСУ постепенно блокируется с трех сторон. Под огневой контроль берутся все линии снабжения. Таким образом изолируется район боевых действий и украинские войска, находящиеся в нем, планомерно истощаются. Именно в таком положении сейчас находится Покровск.

При этом российские войска оказывают постоянное давление по всей линии фронта. Как только разведка находит слабое место, по нему тут же наносится удар и вводятся штурмовые группы. Украинское командирование вынуждено судорожно парировать прорывы, раздергивая и без того небольшие резервы.

По словам военного эксперта, полковника в отставке Виктора Мураховского, российские войска все больше внимания уделяют изоляции района боевых действий на тактическом уровне, начиная с роты-батальона.

«На это работают дроны, минометы, АГС и ПТУРы, танки и БМП. Изоляция тактического уровня позволяет нашим подразделениям медленно, но верно занимать взводные и ротные опорные пункты, не прибегая к массированным атакам», — пояснил в своем телеграм-канале эксперт.

При этом в наступление идут мелкими пешими группами или на легких транспортных средствах (квадроциклах, мотоциклах, багги), перемещающихся по полю боя на высоких скоростях, уточнил Мураховский.

Что дальше

Российские войска формируют несколько котлов для последующего разгрома группировок ВСУ. Самый известный из них находится у Покровска. Крайне сложная ситуация для украинских сил складывается также в районе Купянска, Северска и Константиновки.

По мере продвижение ВС России раскрылся стратегический замысел — охват с флангов крупнейшей группировки украинских сил в Донбассе, находящейся в районе славянско-крематорской агломерации. Это самый мощный оборонительный узел ВСУ, который укреплялся еще с 2014 года.

Украинское командование, судя по всему, ожидало прямого удара российских войск по Славянску и Краматорску. Российские же войска стали постепенно широко охватывать их с флангов — со стороны Лимана и со стороны Покровска. Уже четко просматриваются две «клешни». Они должны сойтись западнее оборонительной района — в тылу украинской группировки.

Российским войскам даже не нужно будет полностью замыкать кольцо. Достаточно, чтобы расстояние между «клешнями» сократилось до 30-40 километров и тогда артиллерия и дроны ВС РФ смогут «насквозь» простреливать все линии снабжения. После изоляции района судьба украинской группировки будет предрешена.

Вместе с утратой славянско-краматорского узла Украина потеряет весь Донбасс. По всей видимости, это является сейчас главной целью российской армии.

Россия на переговорах не просто так предлагала Украине отдать Донбасс и выйти на мирное соглашение. Москва рассчитывала, что Киев понимает неизбежность поражения на этом участке. Но украинские власти по политическим соображениям решили бороться здесь до конца.