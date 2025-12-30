НАВЕРХ
Штрафы за салют: где нельзя запускать новогодние фейерверки

Sibnet.ru
Новогодние фейерверки
Фото: Jamiesrabbits / CC BY 2.0
Веселье с запуском фейерверков и петард в новогоднюю ночь 2025 года может обойтись очень дорого — ряд регионов официально запретили использовать пиротехнику, прописав серьезные штрафы для нарушителей. Кроме этого, любителей салютов могут наказать за нарушение правил пожарной безопасности.

Пиротехнические изделия в России делятся на пять классов опасности. Первый класс — бенгальские огни и хлопушки. Салюты и петарды второго и третьего класса требуют строгого соблюдения мер безопасности. Профессиональная пиротехника четвертого и пятого класса предназначена исключительно для лицензированных организаций.

Где фейерверки полностью запрещены

На декабрь 2025 года полный запрет на запуск фейерверков, петард и ракет действует в 19 российских регионах: в Курской, Белгородской, Калужской, Ростовской и Тверской областях, Крыму, Калмыкии, Башкирии и Красноярском крае, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Также запускать салюты нельзя в Брянской, Волгоградской, Липецкой, Пензенской областях, Северной Осетии и Чувашии. Частичный запрет действует в Рязанской области. В этих регионах также введены ограничения на продажу пиротехники.

Ограничения объясняются соображениями безопасности — люди жаловались, что в условиях конфликта с Украиной их пугают громкие хлопки салютов, которые они принимают за воздушные атаки.

Нарушителей запрета на запуск салютов ждут серьезные штрафы, в каждом регионе их размер устанавливают местные власти. Например, в Ростовской области за пуск петарды придется заплатить 15 тысяч рублей, а в Крыму размер штрафа составит уже 50 тысяч.

При этом под запрет не попали бенгальские огни, холодные фонтаны, хлопушки с конфетти и цветной дым — такую пиротехнику с минимальным классом опасности использовать в новогоднюю ночь можно по всей России.

За что еще накажут

Оштрафовать при запуске салютов и фейерверков также могут за нарушение правил пожарной безопасности. Так, салюты, петарды и фейерверки строго запрещено запускать вблизи и внутри любых зданий и сооружений, в том числе на балконах, лоджиях, крышах.

Нельзя запускать фейерверки в местах массового скопления людей, дворах многоквартирных домов, на спортивных и детских площадках, кладбищах, вблизи железных дорог, газопроводов, линий электропередач.

За нарушение требования пожарной безопасности по статье 20.4 КоАП РФ гражданину грозит штраф от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. Если в результате запуска был причинен вред здоровью, сумма штрафа увеличивается до 50 тысяч рублей.

Применение пиротехнических изделий, повлекшее тяжкий вред здоровью человека, грозит уголовным наказанием по статье 218 УК РФ. В таком случае возможны принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок. 

