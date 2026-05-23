НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Курение запретят на российских курортах

Источник:
Sibnet.ru
128 0
Курение
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Власти Краснодарского края запретят курить у отелей, гостиниц, кафе и ресторанов на расстоянии менее 15 метров от границ их территорий.

Соответствующий закон № 5508-КЗ вступит в силу 1 июня 2026 года, он устанавливает дополнительные ограничения на курение табака, потребление никотинсодержащей продукции и использование кальянов в отдельных общественных местах.

Кроме того, курить нельзя будет рядом с нестационарными торговыми объектами — например, ларьками и палатками. Запрет касается остановок, парковок, территорий рядом с поликлиниками и больницами, школами и вузами.

Ограничения также ужесточат в спальных районах — если турист снимает квартиру, то курить нельзя будет ближе десяти метров от входа в подъезд и ближе пяти метров от стен дома. Однако в специально оборудованном для этого месте курение разрешат.

По статье 6.24 КоАП за курение в неположенном месте грозит штраф от 500 до 1,5 тысячи рублей или от 2 до 3 тысяч рублей — на детских площадках. К ответственности могут привлекать лиц, достигших 16-летнего возраста.

SIBNET.RU В MAX




Еще по теме
Заработали новые правила назначения единого пособия на детей
Госдума займется регулированием искусственного интеллекта
ГОСТ на унитазы обновят в России
Авиапассажирам ужесточили правила использования пауэрбанков
смотреть все
Жизнь #Законы #Туризм
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Рабочих из Таджикистана подготовят к переезду в Россию
СМИ узнали о плане Путина завершить конфликт на Украине
Лавров объяснил, почему Россия не наносит чрезмерный ущерб Украине
Вице-премьер запретил китайским автомобилям конкурировать с АвтоВАЗом
Обсуждение (0)
Картина дня
запуск Starship V3
Илон Маск запустил самую большую в мире ракету
Грин-карта
США изменили правила получения грин-карты
президент Владимир Путин
Путин назвал терактом удар ВСУ по колледжу
Вспышка на солнце
Солнце отправило загадочный радиосигнал
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Все статьи
Мультимедиа
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Какая радуга бывает. ФОТО
Топ комментариев

andrei703333

Лавров раз ты знаешь что вокруг одни враги, то почему твоя дочь в США, она что спец.агент ?

olegsbeglov

Такую власть саму бы отложить куда подальше

dimans1000

Дикари пожизненные, зря горбачёв их не дожал

_ASUS__

да это в порядке нормы ... если с территории неполноценного регулярно обстреливают территорию полноценного...