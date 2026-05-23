Курение запретят на российских курортах

Власти Краснодарского края запретят курить у отелей, гостиниц, кафе и ресторанов на расстоянии менее 15 метров от границ их территорий.

Соответствующий закон № 5508-КЗ вступит в силу 1 июня 2026 года, он устанавливает дополнительные ограничения на курение табака, потребление никотинсодержащей продукции и использование кальянов в отдельных общественных местах.

Кроме того, курить нельзя будет рядом с нестационарными торговыми объектами — например, ларьками и палатками. Запрет касается остановок, парковок, территорий рядом с поликлиниками и больницами, школами и вузами.

Ограничения также ужесточат в спальных районах — если турист снимает квартиру, то курить нельзя будет ближе десяти метров от входа в подъезд и ближе пяти метров от стен дома. Однако в специально оборудованном для этого месте курение разрешат.

По статье 6.24 КоАП за курение в неположенном месте грозит штраф от 500 до 1,5 тысячи рублей или от 2 до 3 тысяч рублей — на детских площадках. К ответственности могут привлекать лиц, достигших 16-летнего возраста.



