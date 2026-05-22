Заработали новые правила назначения единого пособия на детей

Правила назначения единого пособия для многодетных семей заработали с 22 мая 2026 года. Теперь небольшое превышение дохода не будет препятствием к получению выплаты.

Изменения предусмотрены федеральным законом от 20 февраля 2026 года № 29-ФЗ. По оценке правительства, поправки затронут малообеспеченные семьи, в которых воспитывается более 231 тысячи детей до 17 лет.

По новым правилам право на выплату получат семьи, в которых при переоформлении пособия средний доход на одного члена превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%. В таком случае срок получения льготы будет продлеваться на год.

Базовый размер выплаты — 50% от прожиточного минимума на ребенка в регионе. Пособие назначается на каждого ребенка на один год и продлевается по заявлению, если семья сохраняет за собой статус малообеспеченной.

Решения об отказе в назначении ежемесячного пособия, которые были вынесены с 1 января 2026 года по причине превышения дохода, будут автоматически пересмотрены — без необходимости подавать новое заявление.

