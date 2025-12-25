НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты #Мобильная связь Умный дом

Роскомнадзор опроверг блокировку Twitch

Источник:
Sibnet.ru
135 2
Twitch
Фото: © Sibnet.ru

Стриминговый сервис Twitch продолжает работать на территории России без ограничений, сообщил Роскомнадзор.

«В настоящее время Роскомнадзор не ограничивает работу данного сервиса», — говорится в заявлении регулятора.

Ранее в интернете появилась информация, что Twitch якобы «постепенно переходит в режим тихого присутствия» в России. Пользователи сообщали о проблемах с загрузкой трансляций, что вызвало предположения о частичной блокировке платформы.

Twitch — глобальная платформа для прямых трансляций, запущенная в 2011 году. Изначально она была ориентирована на геймеров. В отличие от YouTube, где контент загружается заранее, Twitch предлагает только прямые эфиры.

Еще по теме
Спутниковый интернет появится в поездах дальнего следования
Россияне получат единый цифровой идентификатор
«Яндекс Переводчик» получил искусственный интеллект
Россияне пожаловались на тотальный сбой WhatsApp
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Топ-5 сервисов для перевода аудио в текст
25.09.25, 21:41
12796
0
Как удалиться из «Одноклассников»: инструкция
Сделать это можно как на сайте, так и в мобильном приложении
24.09.25, 22:28
11717
0
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
Спасти телефон после контакта с водой реально, однако для этого необходимо следовать четкому и правильному алгоритму
20.08.25, 23:04
30104
0
Как убрать пароль при запуске Windows 11
Пользователю при входе в Windows 11 каждый раз требуется ввести пароль учетной записи или пин-код. Как сделать вход автоматическим?
24.07.25, 23:51
48454
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
135276
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
133973
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
167742
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
156421
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2762929
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
182372
0
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Украина согласилась на прямые переговоры с Россией
Банки стали запрашивать подтверждение родства при переводе
Разведка США раскрыла «большой план Путина»
Генерал Сарваров погиб в результате взрыва в Москве. ВИДЕО
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Топ комментариев

жизнилюб

это надо было сделать лет 10 назад

карат11

Схватился поп за яйца когда Пасха прошла. Все давно тю-тю вместе с деньгами.

pepelmetal

Это как в одной головёнке уложились в одно 2 разные конституции 2х разных стран ?

Uynachalnica

Ответь, а зачем им нужна эта статистика? Какая разница, захожу я сюда с телефона или ноута?