Роскомнадзор опроверг блокировку Twitch

Стриминговый сервис Twitch продолжает работать на территории России без ограничений, сообщил Роскомнадзор.

«В настоящее время Роскомнадзор не ограничивает работу данного сервиса», — говорится в заявлении регулятора.

Ранее в интернете появилась информация, что Twitch якобы «постепенно переходит в режим тихого присутствия» в России. Пользователи сообщали о проблемах с загрузкой трансляций, что вызвало предположения о частичной блокировке платформы.

Twitch — глобальная платформа для прямых трансляций, запущенная в 2011 году. Изначально она была ориентирована на геймеров. В отличие от YouTube, где контент загружается заранее, Twitch предлагает только прямые эфиры.