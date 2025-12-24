Совфед разрешил подтверждение возраста через Max

Совфед одобрил закон, разрешающий подтверждать возраст через мессенджер Max при покупке табачных изделий, алкоголя и энергетиков, следует из прямой трансляции заседания.

«Закон устанавливает возможность подтверждать возраст покупателя с помощью многофункционального сервиса обмена информацией», — сообщил сенатор Артем Шейкин в ходе выступления на заседании.

Помимо цифровой проверки возраста закон вводит возможность внесудебной блокировки интернет-ресурсов, размещающих запрещенную информацию о дистанционной продаже табачных и никотинсодержащих изделий.

Нововведение коснется товаров с возрастными ограничениями, сервис будет доступен всем совершеннолетним. Для приобретения достаточно будет открыть цифровой ID в Max — это QR-код, созданный на основе данных учетной записи «Госуслуг».