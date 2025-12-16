ЖКХ переведут на мессенджер Max

Сфера ЖКХ в России перейдет на единый цифровой стандарт общения. Госдума 16 декабря рассмотрит закон, который обяжет управляющие компании, ТСЖ и ресурсоснабжающие организации взаимодействовать с жителями через мессенджер Max.

Согласно законопроекту, вся переписка в Max будет включена в предмет государственного жилищного надзора. Это означает, что отсутствие ответа на запрос собственника может в будущем повлечь штрафные санкции для УК.

Также документ вводит новое правило для советов многоквартирных домов: теперь для принятия решений будет достаточно протокола общего собрания, без необходимости собирать письменные согласия всех членов.

Кроме того, руководителей управляющих компаний обяжут регулярно проходить независимую оценку квалификации. Принятие закона кардинально изменит цифровую экосистему ЖКХ, сделав обмен документами и жалобами централизованным и контролируемым, отмечают его авторы.

Ранее министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин сообщил, что до конца 2025 года в мессенджере Max должны создать чаты жильцов для каждого многоквартирного дома в России.

Глава ведомства пояснил, что каждый многоквартирный дом должен до конца года создать фактически чат-бот и перевести на него все то, что находилось в Telegram и WhatsApp, и официально закрепить статус официального домового чата.