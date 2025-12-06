НАВЕРХ
«Госуслуги» на Android стали недоступны без Max

Sibnet.ru
Госуслуги и мессенджер Max
Пользователи Android начали массово сообщать, что мобильное приложение «Госуслуги» стало недоступно без подтверждения через код из мессенджера Max. Ранее привязка Max к «Госуслугам» была добровольной.

Минцифры в своем телеграм-канале пояснило, что принято решение постепенно отказываться от подтверждения входа на «Госуслуги» через традиционные СМС — из-за увеличения случаев мошенничества.

«Для минимизации рисков перехвата СМС и кражи учетных данных "Госуслуги" переходят на более безопасный способ аутентификации. Вы можете связать свой аккаунт с приложением Max всего за пару кликов», — уточнила техподдержка приложения.

Без привязки мессенджера пока еще можно зайти на «Госуслуги» через браузер на ПК. В этом случае можно пропустить вариант с Max. Кроме этого, можно в настройках «Госуслуг» сменить двухфакторное подтверждение по СМС на вход по одноразовому коду.

Для этого потребуется скачать приложение для генерации кодов — например, «Яндекс Ключ». После этого вход на «Госуслуги» каждый раз будет требовать код, генерируемый в приложении на устройстве пользователя.

Хайтек #Интернет
