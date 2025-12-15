Гонконгский грипп: появились симптомы новой эпидемии

Резкий подъем заболеваемости ОРВИ зафиксирован в России. Более 80% случаев приходится на штамм А(H3N2), известный как гонконгский грипп. По данным Роспотребнадзора, особенно активно вирус распространяется на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале.

Согласно исследованиям ВОЗ, в 2025 году подтип H3N2 мутировал и получил семь новых мутаций, которые могут влиять на заразность и тяжесть заболевания. Поэтому обновленному подтипу присвоили собственное имя — A(H3N2) J.2.4.1.

Гонконгский грипп впервые обнаружили в 1968 году в Гонконге. В 1969–1970 годах вирус распространился за пределы Восточной Азии и привел к пандемии, которая унесла жизни от одного до четырех миллионов человек.

Особые симптомы гонконгского гриппа

От более привычных вариантов ОРВИ и короновируса гонконгский грипп отличается внезапным началом — симптомы появляются мгновенно на фоне хорошего самочувствия. Температура быстро поднимается до 40 градусов, появляются сильная мышечная боль, интоксикация и упадок сил.

Через два-три дня присоединяются респираторные симптомы, такие как насморк, сухой кашель, боль в горле. Нередко у пациентов наблюдается диарея, головная боль, неприятные ощущения в области глазных яблок.

COVID-19 отличается от гонконгского гриппа длительным инкубационным периодом — до 14 дней. Начало заболевания обычно менее выраженное — среди первых симптомов субфебрильная температура до 37,5 градусов, боль в горле, кашель.

Смертность у гонконгского гриппа в сравнении с другими последними эпидемиями и пандемиями относительно невысокая — не более 0,5%. Для сравнения: летальность COVID-19 — около 3%.

Болезнь при заражении A(H3N2) длится преимущественно пять-семь дней. Высокая температура держится в течение всего острого периода болезни. Для окружающих заболевший заразен за день до проявления первых признаков болезни и около пяти-семи дней после.

Кто в группе риска

Основная часть тяжелых случаев заболевания приходится на школьников и детей дошкольного возраста. Кроме того, повышенный риск тяжелого течения у пожилых людей, беременных женщин, пациентов с хроническими заболеваниями, лиц с ослабленным иммунитетом.

Наиболее опасные осложнения гонконгского гриппа — пневмония, бронхиты, отиты и проблемы с сердечно-сосудистой системой (миокардит, перикардит). Воспаление легких на фоне гриппа в большинстве случаев требует лечения в больнице.

Как правильно лечить гонконгский грипп

При первых симптомах заболевания следует обратиться к врачу. С легкой и средней формой гриппа пациент лечится дома. Важно соблюдать постельный режим и пить больше жидкости, а также принимать все назначенные препараты.

Основной метод профилактики заболевания — прививка. Наиболее эффективными вакцинами от гонконгского гриппа считаются «Ультрикс Квадри», «Ультрикс», «Совигрипп», «Флю-М». Они подходят как взрослым, так и детям.

Жаропонижающие средства принимают, если температура тела поднимается выше 38 градусов. Антибиотики выписываются только в тех случаях, когда к вирусу добавляется бактериальная инфекция.