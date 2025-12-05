«Звено 19»: неразгаданная тайна Бермудского треугольника

Бермудский треугольник породил множество тайн. Некоторые из них объяснены, некоторые преувеличены. Но среди них есть настоящая загадка. Это бесследное исчезновение шести военных самолетов 5 декабря 1945 года. Они пропали так загадочно, как будто улетели на Марс, сказал один из членов следственной комиссии.

«Кажется, что мы вроде… мы опускаемся в белые воды… мы полностью заблудились…», — это были последние слова командира «Звена 19» лейтенанта ВМС США Чарльза Тейлора. Расслышать их смогли только радиолюбители. Этим словам предшествовала череда странных событий.

Исчезновение пяти самолетов-торпедоносцев Avenger («Звено 19»), а также отправившейся на их поиск летающей лодки Martin Mariner до сих пор остается одной из самых загадочных катастроф в истории авиации. Именно после этого события в мире заговорили о феномене Бермудского треугольника.

За 70 с лишним лет ни официальные расследователи, ни энтузиасты так и не сумели найти обломки самолетов и дать исчерпывающее объяснение загадке. В этом им не помогли ни достижения науки, ни современные технологии.

«Заурядный» полет

Пятерка трехместных морских торпедоносцев Avenger, входящая в состав «Звена 19», 5 декабря 1945 года должна была выполнить заурядный учебный полет над океаном по заданному маршруту. В ходе него предполагалось выполнить два поворота и бомбометание.

В состав экипажей входили авиаторы, проходящие курс повышения квалификации. Командовал ими опытный летчик-инструктор лейтенант Тейлор, налетавший более 2,5 тысячи часов. Самолеты перед полетом были тщательно проверены и признаны полностью исправными.

Бермудский треугольник — район в Атлантическом океане между Бермудскими островами, Майами и Пуэрто-Рико. В массовой культуре известен благодаря множеству таинственных исчезновений кораблей и самолетов.

В 14.10 «Звено 19» поднялось в воздух с авиабазы ВМС в Форт-Лодердейле во Флориде и взяло курс к району учебного бомбометания. Эта часть задания была успешно выполнена. Затем начались проблемы. Примерно в 15.40 Тэйлор сообщил: «У меня вышли из строя оба компаса, и я пытаюсь найти Форт-Лодердейл».

Ему посоветовали развернуть самолет так, чтобы солнце оказалось слева от него, и лететь к берегу до Майами, в 20 милях от которого находился Форт-Лодердейл. Тейлору также предложили передать командование группой пилоту с исправными компасами, но он этот призыв проигнорировал.

Исчезновение

Связь со «Звеном 19» была неустойчивой. Тейлор дал команду самолетам сменить курс. Как впоследствии выяснилось при прослушивании переговоров внутри группы, курс менялся неоднократно и экипажи самолетов выражали беспокойство по этому поводу. Очевидно было, что группа потеряла ориентировку в пространстве.

В 17.22 Тэйлор сказал по радио: «когда у кого-нибудь из пилотов останется десять галлонов горючего, все вместе садимся на воду. Каждый это понял?» Далее экипажи группы продолжали выяснять, где они находятся и куда им нужно лететь. Через некоторое время прозвучала фраза: «Кажется, нам крышка».

В 19.04 была зафиксирована последняя радиопередача «Звена 19». Один из пилотов безуспешно вызывал Тейлора. Запаса топлива самолетам группы должно было хватить до 20.00.

Командир «Звена 19» лейтенант ВМС США Чарльз Тейлор Фото : NAS Fort Lauderdale

В воздух была поднята гигантская двухмоторная летающая лодка типа Martin Mariner. Ее экипаж из 13 человек был «натаскан» на проведение спасательных операций в самых сложных условиях. Самолет мог совершить посадку на воду при самой высокой волне и имел на борту всевозможные средства для спасения терпящих бедствие летчиков.

Mariner передал диспетчеру сообщение, что приближается к месту предполагаемого нахождения пятерки Avenger, но пока ничего не обнаружил. Затем наступила зловещая тишина. Самолет-спасатель перестал отвечать на запросы командного пункта.

В чем загадка

Загадочен сам факт массового исчезновения в таком небольшом и крайне оживленном районе. На следующий день была развернута небывалая по масштабам поисковая операция. Участие в ней приняли сотни самолетов и десятки кораблей. Поиски продолжались несколько недель, но они ни к чему не привели.

Пятерка Avenger и Martin Mariner пропали без следа. Обычно после авиакатастрофы находят хотя бы какие-то материальные следы: пятна от топлива и масла, обломки конструкции, обрывки снаряжения. Тела погибших часто выбрасывает на берег. Тут не было найдено ничего.

Не понятно, как мог потерять контроль над ситуацией командир «Звена 19». Тейлор был опытным морским летчиком. Служил на борту авианосца Hancock на Тихоокеанском театре военных действий. Участвовал в боевых вылетах в качестве пилота торпедоносца. Дважды совершал посадку на воду. Был переведен в инструкторы, куда отбирают лучших.

Почему никто из остальных пилотов «Звена 19» не сумел найти выход из ситуации? Они тоже были не новички. Двое из них были старше по званию Тейлора (капитаны) и могли перехватить командование.

Почему летчики не выжили после приводнения? Avenger — самолет морской авиации. Он приспособлен для аварийной посадки на воду. Все экипажи прошли усиленную подготовку по выживанию в чрезвычайных ситуациях. У них были самонадувающиеся плоты, запасы еды, воды, спецоборудования, которые позволили бы им находиться в море в течение нескольких дней.

Летающая лодка типа Martin Mariner Фото : U.S. Navy

Куда пропала летающая лодка Martin Mariner со спасателями на борту? Для ее экипажа действия в чрезвычайной ситуации — обычная задача.

Спустя несколько месяцев после исчезновения самолетов комиссия ВМС США по расследованию инцидента опубликовала 500-страничный отчет. Вся вина была возложена на командира «Звена 19». По официальной версии, лейтенант Тейлор после отказа компасов запаниковал, перепутал направления и вместо курса на берег увел группу в Атлантику. При этом другие пилоты это понимали, но переубедить его не смогли.

Выводы комиссии оказались крайне спорными. Ответить на вопрос, куда пропали самолеты, она не смогла. «Исчезли так загадочно, как будто улетели на Марс», — сказал тогда СМИ один из членов комиссии, не пожелавший называть свое имя.

Первой выводы комиссии оспорила мать Тейлора. Ее адвокаты заявили, что неправомочно обвинять командира группы в ее гибели, не имея доказательств: тел пилотов, обломков самолетов. В итоге в качестве причины в документах было указано «обстоятельства неизвестны».

Фантастические версии

Отсутствие внятного объяснения исчезновения самолетов привело к появлению множества фантастических теорий. Много шуму произвела книга Чарльза Берлитца «Бермудский треугольник». В ней он предложил несколько версий. По одной, торпедоносцы были затянут в морскую бездну аппаратами, созданными жителями затонувшей Атлантиды. По второй, пилоты стали жертвами НЛО.

История стала обрастать выдуманными подробностями. Например, один из летчиков перед исчезновением в радиоэфире якобы произнес: «Они похожи на пришельцев из космоса». Появились наукоподобные теории, типа попадания самолетов в искривление пространственно-временного континуума.

Существуют конспирологические версии. Одна из них говорит об участии торпедоносцев в испытаниях секретного оружия. И что они, на самом деле, летели по совершенно другому маршруту, что сделало их поиски бессмысленными.

Есть те, что связывают исчезновение самолетов с так называемым Филадельфийским экспериментом, когда, согласно легендам уфологов, корабли с помощью телепортации перемещались в пространстве на десятки километров.

Реальное объяснение

Здравомыслящие эксперты считают, что причиной гибели «Звена 19» стало трагическое стечение сразу нескольких обстоятельств, усугубленное человеческим фактором. Впоследствии выяснилось, что лейтенант Тейлор жаловался на плохое самочувствие и просил его снять с полетов 5 декабря. Он явно был не в форме.

А для точной навигации в те времена летчику требовался ясный ум. Он должен был рассчитать данные, исходя из точки вылета, направления, скорости и времени полета. Если пилот ошибался хотя бы с одним из показателей, шанс заблудиться резко вырастал. Визуальная ориентация спасала не всегда. Как оказалось, и погода в тот день была далека от идеала.

Остальные пилоты могли заразиться паникой и потерять самообладание. Человека, способного быстро и решительно взять на себя командование, среди пилотов «Звена 19», видимо, не оказалось.

Впоследствии было найдено объяснение гибели летающей лодки Martin Mariner. У самолетов этого типа была плохая репутация. Их называли «летающими бомбами». Из-за неудачной конструкции топливных баков на них иногда происходили утечки топлива и они могли взорваться в воздухе. По всей видимости, так произошло и в данном случае.

Впрочем, все эти объяснения не отвечают на главный вопрос — куда исчезли обломки самолетов и тела членов экипажей?