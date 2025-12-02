НАВЕРХ
Windows 11 ускорила «Проводник»

Источник:
PCgamer
258 1
Windows 11
Фото: © Sibnet.ru

Разработчики Microsoft внедрили в Windows 11 экспериментальное ускорение «Проводника», новая функция уже доступна участникам программы Windows Insider.

Эксперты PCgamer протестировали изменения. Оказалось, что теперь Windows 11 использует предварительную загрузку «Проводника». Без новой функции он использовал 32,4 Мбайт ОЗУ, тогда как после активации новой опции это значение составило 67,4 Мбайт.

Однако разница в скорости «Проводника» заметна только при повышении нагрузки на всю систему. Например, «Проводник» с активированной функцией предварительной загрузки стартует заметно быстрее, если в браузере открыто много вкладок.

Аналитики отмечают, что проделанная Microsoft оптимизация Windows 11 пока не позволяет операционной системе достичь уровня Windows 10 в плане базовой производительности «Проводника».

