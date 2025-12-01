«Сибирь» одержала первую крупную победу в сезоне

Новосибирская «Сибирь» на своем льду обыграла «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1. Таким образом, «снежинки» одержали первую крупную победу в сезоне.

На 15-й минуте нападающий «Сибири» Антон Косолапов забил первый гол. На 16-й минуте форвард Архип Неколенко удвоил преимущество новосибирцев. На 18-й минуте нападающий Михаил Абрамов забросил третью шайбу в ворота «Барыса».

Форвард Макс Уиллман на 40-й минуте сократил отставание казахстанского клуба, однако на 59-й минуте нападающий Иван Чехович забил четвертый гол за «Сибирь», снова доведя разницу до крупной.

«Перед игрой что-то щелкнуло — а мы же ни разу не побеждали дома в основное время. И ни разу с разницей в более чем одну шайбу. Сегодня в три шайбы победили», — отметил на послематчевой пресс-конференции тренер «Сибири» Ярослав Люзенков.

«Сибирь» в текущем сезоне сыграла 32 матча, в которых набрала 23 очка. При этом до матча с «Барысом» сибиряки вообще не побеждали дома в основное время. Несмотря на победу, «Сибирь» продолжает заниматься последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.