НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты #Мобильная связь Умный дом

Операторов связи обяжут перейти на российские сим-карты

Источник:
Sibnet.ru
375 3
Ростелеком сим-карта
Фото: © Sibnet.ru

Российских операторов связи обяжут перейти на отечественные сим-карты, следует из проекта приказа Минцифры, опубликованного на портале regulation.gov.

Документ устанавливает технические требования к сим-картам, включая применение российских криптографических протоколов, используемых при аутентификации абонентов в мобильной сети связи, рассказала изданию пресс-служба министерства.

Согласно проекту приказа, операционные системы сим-карт должны быть российскими и внесены в реестр ПО Минцифры. USIM-карты и хранящиеся в них криптографические ключи обязаны иметь подтверждение их промышленного производства на территории России.

Карты также должны будут иметь обязательное подтверждение соответствия средствам связи. Ожидается, что принятие приказа обеспечит производителям условия для разработки и производства отечественных идентификационных модулей.

Новые требования могут вступить в силу с 1 сентября 2026 года. Сейчас на долю российской продукции приходится более половины всего приобретаемого объема сим-карт, остальные закупаются в Китае.

Еще по теме
Т-Банк снова выложил свое приложение в AppStore
YouTube позволит пользователям настраивать рекомендации
Жители Сибири столкнулись со сбоем в работе WhatsApp
Meta* скрыла данные о вреде Instagram и Facebook
смотреть все
Хайтек #Софт
Как сделать
Топ-5 сервисов для перевода аудио в текст
25.09.25, 21:41
11524
0
Как удалиться из «Одноклассников»: инструкция
Сделать это можно как на сайте, так и в мобильном приложении
24.09.25, 22:28
10702
0
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
Спасти телефон после контакта с водой реально, однако для этого необходимо следовать четкому и правильному алгоритму
20.08.25, 23:04
29218
0
Как убрать пароль при запуске Windows 11
Пользователю при входе в Windows 11 каждый раз требуется ввести пароль учетной записи или пин-код. Как сделать вход автоматическим?
24.07.25, 23:51
47045
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
134526
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
133118
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
166703
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
155932
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2761576
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
182025
0
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Загадочный объект 3I/ATLAS «выключил» свечение
Белое вещество выпало из носа Зеленского. ВИДЕО
Украина отказалась выполнять ключевой пункт мирного плана Трампа
Новую пенсионную реформу назвали неизбежной
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

olegsbeglov

Так и есть. Народ не может себе позволить машины помоложе. Это показатель нищеты населения. Вытянули...

kraft1

Когда поднимали пенсионный возраст Путин сказал что у нас самый высокий рост продолжительности жизни...

corrector

И нищего населения нет денег, нет, не нойте

Antares

Вы не понимаете! Это другое. Всё по просьбам трудящихся.