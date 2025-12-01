Операторов связи обяжут перейти на российские сим-карты

Российских операторов связи обяжут перейти на отечественные сим-карты, следует из проекта приказа Минцифры, опубликованного на портале regulation.gov.

Документ устанавливает технические требования к сим-картам, включая применение российских криптографических протоколов, используемых при аутентификации абонентов в мобильной сети связи, рассказала изданию пресс-служба министерства.

Согласно проекту приказа, операционные системы сим-карт должны быть российскими и внесены в реестр ПО Минцифры. USIM-карты и хранящиеся в них криптографические ключи обязаны иметь подтверждение их промышленного производства на территории России.

Карты также должны будут иметь обязательное подтверждение соответствия средствам связи. Ожидается, что принятие приказа обеспечит производителям условия для разработки и производства отечественных идентификационных модулей.

Новые требования могут вступить в силу с 1 сентября 2026 года. Сейчас на долю российской продукции приходится более половины всего приобретаемого объема сим-карт, остальные закупаются в Китае.