Т-Банк снова выложил свое приложение в AppStore

Т-Банк предпринял очередную попытку выложить свое приложение в магазин AppStore. На этот раз оно называется The Bird Voices и маскируется под «шазам» для птичих голосов.

«The Birds Voices превратит каждую прогулку в настоящее приключение. Узнавайте птиц по их пению, создайте персональный атлас с фотографиями и записями птиц и отмечайте каждое событие на карте», — говорится в описании приложения в AppStore.

Страница приложения даже содержит скриншоты якобы с интерфейсом приложения. На самом же деле, после скачивания открывается привычное приложение Т-Банка с меню для входа в аккаунт.

Сотрудники поддержки банка подтвердили порталу Appleinsider, что это действительно официальное приложение Т-Банка для iOS. Владельцам iPhone рекомендуют успеть установить его, пока AppStore не обнаружил подмену и не удалил приложение.

Apple удалила приложение Т-Банка из своего магазина 20 апреля 2025 года после того, как банк попал попал под американские санкции.