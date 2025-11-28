ИИ «Яндекса» поможет МЧС устанавливать причины пожаров

Нейросеть «Яндекса» поможет сотрудникам МЧС быстрее устанавливать причины возгораний. Это позволит пожарным тратить меньше времени на бумаги и больше общаться со свидетелями.

Совместный проект Академии государственной противопожарной службы МЧС России и Центра технологий для общества «Яндекса» пока находится на этапе пилотного тестирования. В его рамках ИИ обучается на фотографиях реальных пожаров, анализируя их, выделяя и описывая ключевые объекты.

Результатом работы нейросети является текст, который пожарные смогут использовать при составлении официальных документов. В итоге на эту работу у них будут уходить секунды вместо 40-60 минут, которые они в среднем тратят на нее сейчас.

«Благодаря сокращению времени оформления протокола осмотра места пожара сотрудники МЧС смогут уделять больше времени аналитике, опросу свидетелей и установлению причин пожара. Система будет минимизировать риски человеческой ошибки и обеспечивать единый высокий стандарт качества документов», — цитирует портал Cnews доцента кафедры надзорной деятельности Академии ГПС МЧС России Валерия Малько.

Эксперт считает, что помощь ИИ ускорит обработку тысяч дел и поможет не только быстрее определять причины возгораний, но и предотвращать их. В будущем эта технология может найти применение и в других сферах, например, в страховании при оценке ущерба.