«Яндекс» запустил поиск сознания у искусственного интеллекта

«Яндекс» запустил эксперимент, который должен ответить на вопрос, есть ли сознание у искусственного интеллекта, сообщила пресс-служба компании.

Существующие модели искусственного интеллекта генерируют ответ «с чистого листа», тогда как человека отличает способность к рефлексии. Авторы исследования намерены установить, получится ли у модели формировать внутренние убеждения на основе собственных рассуждений.

Согласно гипотезе, если модель будет глубоко рефлексировать над каждым вопросом, а следом обучаться на собственных размышлениях, у нее могут появиться внутренние предпочтения. В этом случае модель начнет давать более последовательные ответы и отстаивать свою точку зрения.

Первые результаты, полученные командой экспериментаторов, показали, что базовая модель ИИ не может формировать стабильные предпочтения без дополнительного обучения. Теперь ученые будут побуждать модель к рефлексии, чтобы она обучалась на собственных размышлениях.

В рамках эксперимента исследователи тестируют разные открытые модели ИИ, в том числе открытые модели «Яндекса». Авторы ожидают получить первые результаты, позволяющие подтвердить или опровергнуть ключевую гипотезу, до конца года.