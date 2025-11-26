Чемезов назвал преимущества российских танков

Российская бронетехника менее требовательная и сложная в обслуживании, чем западная, сказал генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

«Нашу бронетехнику часто можно отремонтировать практически в чистом поле. Есть случаи, когда Т-90М "Прорыв" многократно возвращался в строй после серьезных попаданий, каждый раз его удавалось вернуть в боевое состояние», — отметил Чемезов в интервью ТАСС.

По его словам, с точки зрения ремонтопригодности, современные отечественные танки продолжают традиции легендарного Т-34. «С Abrams так не получится — там потребуются заводские специалисты. Если вообще удастся вытащить подбитую махину с поля боя с ее массой», — сказал глава Ростеха.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Т-80: танк с душой самолета

Российские танки имеют дополнительную круговую защиту от дронов, в отличие от тех же американских Abrams, отметил Чемезов.

«По опыту СВО они получили дополнительную круговую защиту от дронов и противотанковых ракет. На Abrams это только собираются делать — у нас подсмотрели. Ранее это переняли у нас израильтяне. То есть, можно сказать, что мы задаем тренды в мировом танкостроении», — подчеркнул глава Ростеха.