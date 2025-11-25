Фигуристка Туктамышева объявила о завершении карьеры

Чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева объявила, что официально завершила спортивную карьеру.

«Были проблемы, были какие-то сложные ситуации, но в ней было так много хорошего, так много счастливых моментов. У меня сложилась яркая карьера, я ни о чем не жалею. Объявляю о завершении спортивной карьеры без сожалений», — сказала Туктамышева в интервью YouTube-каналу Вити Кравченко.

Фигуристка в октябре 2023 года сообщила, что приостанавливает спортивную карьеру, «чтобы заниматься собой». На последнем чемпионате России в декабре 2022 года она стала третьей, но потом поднялась на второе место после решения CAS по делу Камилы Валиевой.

После этого выступала в шоу и турнирах шоу-программ «Русский вызов». Сейчас входит в тренерский состав сборной Санкт-Петербурга.

Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, серебряный призер чемпионата мира 2021 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призер чемпионата Европы 2013 года. Рекордсменка по числу участий в чемпионатах России — 15 раз.