НАВЕРХ

Фигуристка Туктамышева объявила о завершении карьеры

Источник:
Sibnet.ru
202 0
Елизавета Туктамышева
Фото: Divmel ic / CC BY-SA 4.0

Чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева объявила, что официально завершила спортивную карьеру.

«Были проблемы, были какие-то сложные ситуации, но в ней было так много хорошего, так много счастливых моментов. У меня сложилась яркая карьера, я ни о чем не жалею. Объявляю о завершении спортивной карьеры без сожалений», — сказала Туктамышева в интервью YouTube-каналу Вити Кравченко.

Фигуристка в октябре 2023 года сообщила, что приостанавливает спортивную карьеру, «чтобы заниматься собой». На последнем чемпионате России в декабре 2022 года она стала третьей, но потом поднялась на второе место после решения CAS по делу Камилы Валиевой.

После этого выступала в шоу и турнирах шоу-программ «Русский вызов». Сейчас входит в тренерский состав сборной Санкт-Петербурга.

Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, серебряный призер чемпионата мира 2021 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призер чемпионата Европы 2013 года. Рекордсменка по числу участий в чемпионатах России — 15 раз.

Еще по теме
Российские спортсмены пропустят Паралимпиаду 2026 года
Валиева возобновит карьеру, но не у Тутберидзе
Герои Пекина Петросян и Гуменник выступят на контрольных прокатах
Российский фигурист Гуменник поедет на Олимпиаду-2026
смотреть все
Спорт #Зимние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Истории
info.sibnet.ru
Почему киберспорт полезен ребенку
13.09.2025 12:52
Ключевская сопка
Суд приговорил гида к 4,5 годам из-за гибели 8 туристов на Камчатке
14.08.2025 12:33
Николай Тотмянин
Капитан сборной РФ по альпинизму умер после возвращения с пика Победы
13.08.2025 10:45
Футбол
Топ-10 футбольных трансферов лета-2025
31.07.2025 07:47
Вокруг спорта
Российские паралимпийцы
Российских паралимпийцев допустили к участию с флагом и гимном
27.09.2025 14:46
послематчевые рукопожатия в хоккее
Рукопожатие в спорте: больше, чем просто жест
09.09.2025 20:02
Александр Овечкин
США рассматривали возможность высылки Овечкина из страны
10.08.2025 15:45
Корова на берегу реки
Российские атлеты доказали попадание допинга из молока коровы
09.08.2025 18:15
Девушка дня
Банк России
Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке
25.04.2025 10:16
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
Обсуждение (0)
Картина дня
Песков назвал «вакханалией» ситуацию вокруг мирного плана США
Силуанов объявил войну теневому сектору экономики
Бывшего замминистра обороны Иванова признали банкротом
Календарь Pirelli на 2026 год. ФОТО
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
52
Герасимов доложил Путину о взятии Купянска
40
Зеленский обратился к народу Украины с экстренным сообщением
35
США призвали Зеленского подписать мирный план до 27 ноября
29
Опубликован встречный план Евросоюза по Украине
27
Госдума одобрила введение нового налога на электронику