Жители Сибири столкнулись со сбоем в работе WhatsApp

Жители нескольких сибирских регионов 25 ноября столкнулись со сбоем в работе мессенджера WhatsApp. Проблемы зафиксированы в Новосибирской области, Красноярском крае и Хакасии.

Пользователи сообщают о том, что в мессенджере не прогружаются медиафайлы, а сообщения уходят с большой задержкой. При этом сбои в работе начались еще накануне.

Только в Новосибирской области за сутки, по данным сайта Downdetector, зафиксировано 439 жалоб на работу WhatsApp.

Читатели Sibnet уточнили, что сбои наблюдаются при подключении к сети через мобильный интернет. Через Wi-Fi мессенджер работает корректно.