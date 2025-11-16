НАВЕРХ
Украинские дроны атаковали жилые дома в Волгограде

Жилые дома в Волгограде пострадали из-за ударов украинских беспилотников, есть раненые, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

«Сегодня ночью подразделения ПВО военной защиты России отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на территории Волгоградской области», — приводит пресс-служба областной администрации слова Бочарова.

По его словам, террористической атаке подверглись жилые объекты в Дзержинском и Тракторозаводском районах Волгограда.

«По адресу ул. им. 51-й Гвардейской дивизии, 42 отмечены повреждения остекления в квартирах. Также террористической атаке подверглись дома по адресам Восточно-Казахстанская, 12; Кропоткина, 1 и Николая Отрады, 2а», — уточнил губернатор.

Дом на Кропоткина загорелся, на месте работают пожарные. Есть трое пострадавших, им оказали медицинскую помощь, добавил Бочаров.

Губернатор 14 ноября заявлял об отражении атак на энергообъекты в Волгоградской области. Тогда же в аэропорту Волгограда ограничивали полеты.

