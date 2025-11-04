НАВЕРХ

«Сибирь» заработала очко после семи поражений

ХК «Сибирь»
Новосибирская «Сибирь» уступила нижегородскому «Торпедо» со счетом 3:4 по буллитам в матче регулярного чемпионата КХЛ. Поражение стало восьмым подряд, однако сибиряки смогли заработать очко благодаря ничейному счету в основное время.

За «Сибирь» отличились Оскар Булавчук (31-я минута), Иван Чехович (46-я минута) и Александр Першаков (47-я минута). В «Торпедо» дублем отметился Егор Соколов (40-я и 55-я минуты), он же стал автором победного буллита, также шайбу забросил Кирилл Воронин (19-я минута).

Булавчук этот сезон начинал в ВХЛ, гол стал для него первым в лиге. Защитник «Сибири» Егор Аланов, который отличился голевым пасом, продлил свою результативную серию до шести матчей в регулярном чемпионате, на его счету теперь три года и три передачи.

«Атмосфера рабочая, правильная. Все всё понимают. Да, поражения не придают позитива, эмоций. Но остается правильно работать и относиться к своим обязанностям», — оценил ситуацию в команде после восьмого поражения подряд главный тренер Вячеслав Буцаев.

«Сибирь» с 17 очками в 22 играх расположилась на предпоследней, десятой строчке Восточной конференции. В следующей игре новосибирский клуб встретится с ЦСКА в гостях 8 ноября.

