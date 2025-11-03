НАВЕРХ
Вице-премьер пообещал возвращение российских сверхзвуковых самолетов

Источник:
Sibnet.ru
281 4
Ту-144 в небе
Фото: Jim Ross

Россия вернется к разработке собственных пассажирских сверхзвуковых самолетов, заявил вице-премьер России Виталий Савельев на просветительском марафоне «Знание. Наука».

«И мы будем строить сами самолеты, я уверен, мы вернемся и к проектам сверхзвуковых самолетов. У нас были такие, Ту-144, отечественный наш самолет, было 16 машин спроектировано, летали Москва — Алматы в Советском Союзе. Я думаю, мы вернемся к этим темам», — сказал Савельев.

Идею о возвращении сверхзвуковых самолетов в гражданскую авиацию высказывал президент России Владимир Путин в 2019 году в Казани. При этом он указывал, чтобы реализация проекта была «в рамках здравого смысла»

Ту-144 был разработан КБ «Туполев» в 1960-х годах. Первый рейс состоялся 1 ноября 1977 года. Однако уже через семь месяцев «Аэрофлот» прекратил эксплуатацию самолета для перевозки пассажиров. Причиной стала катастрофа опытного образца при испытаниях и нерентабельность таких рейсов. Всего самолеты Ту-144 выполнили 55 регулярных пассажирских рейсов.

Обсуждение (4)
Топ комментариев

Uynachalnica

А че миллиардеров тут не указали, которые плачутся, что им надо помогать, так как народным достоянием...

_ASUS__

это знает что намеренно врёт скрывая первопричины событий ... на фоне уже практически свершившегося факта...

pepelmetal

Скачки на майдане с криками "русских на ножи" привели "несогласных" к десветотизации и делюдизации страны...

Sigma Boy

С теми которые реально учавствую в войне и выполняют боевые задачи . А не с гламуром западным на которые...