Samsung перенесет свой мобильный браузер на ПК

Корейская корпорация Samsung выпустила бета-версию своего браузера для персональных компьютеров. Он позволяет синхронизировать вкладки и пароли между разными устройствами.

Samsung Internet Browser для ПК имеет интеллектуальные инструменты для защиты от сбора персональных данных, а также функции мгновенного перевода страниц и составления сводок с помощью ИИ.

Еще одной «фичей» является кросс-платформенная совместимость, благодаря которой пользователи смогут продолжить просмотр страниц при переключении между устройствами. Таким образом браузер от Samsung будет конкурировать с Google Chrome, уже реализовавшим эту функцию.

«В перспективе возможности Samsung Internet изменят способ взаимодействия пользователей с интернетом, превратившись из браузера для ПК, ожидающего ввода данных, в интегрированную платформу искусственного интеллекта, которая понимает пользователей и защищает персональные данные на всех уровнях», — цитирует главного операционного директора Samsung Mobile eXperience Вона-Джун Чхве издание Neowin.

Бета-версия работает на Windows 11 и Windows 10 (версии 1809 и выше). Пока она доступна только в США и Корее, но в будущем будет представлена и на других рынках.

Ранее в октябре пользователям стали доступны еще несколько «умных» браузеров. Perplexity AI сделала бесплатным свой браузер Comet, а OpenAI выпустила Atlas с ChatGPT на борту.