OpenAI представила собственный браузер с ChatGPT

Американская IT-компания OpenAI выпустила свой браузер с ИИ-функциями. ChatGPT Atlas, по задумке разработчиков, должен стать суперпомощником и перевернуть представление о том, что значит пользоваться интернетом.

Главной особенностью браузера является интегрированный ChatGPT. Его можно открыть в любой вкладке и задать вопрос, в том числе, относительно просматриваемой страницы без копирования и вставки ее фрагментов. ИИ анализирует контекст посещаемых пользователем сайтов и способен воспроизводить его при необходимости.

«Это означает, что вы можете задавать ChatGPT вопросы, например: "Найди все вакансии, которые я просматривал на прошлой неделе, и создай сводку отраслевых тенденций, чтобы я мог подготовиться к собеседованиям"», – говорится в презентации браузера.

Степень погруженности ChatGPT в действия пользователя можно настраивать. Юзер может запретить ему анализировать конкретные страницы, полностью очистить историю или зайти на сайт в режиме «Инкогнито», чтобы ChatGPT «не подсматривал».

Еще одной функцией Atlas является ИИ-агент, которому пользователь может делегировать определенные действия от своего имени. Например, на основе предложенного рецепта блюда агент может найти необходимые продукты в ближайших магазинах и заказать их доставку на дом.

Браузер от OpenAI пока доступен только пользователем компьютеров от Apple. В ближайшее время появятся версии Atlas для Windows, iOS и Android.