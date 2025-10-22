НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

OpenAI представила собственный браузер с ChatGPT

Источник:
Sibnet.ru
206 0
Фото: © OpenAI

Американская IT-компания OpenAI выпустила свой браузер с ИИ-функциями. ChatGPT Atlas, по задумке разработчиков, должен стать суперпомощником и перевернуть представление о том, что значит пользоваться интернетом.

Главной особенностью браузера является интегрированный ChatGPT. Его можно открыть в любой вкладке и задать вопрос, в том числе, относительно просматриваемой страницы без копирования и вставки ее фрагментов. ИИ анализирует контекст посещаемых пользователем сайтов и способен воспроизводить его при необходимости.

«Это означает, что вы можете задавать ChatGPT вопросы, например: "Найди все вакансии, которые я просматривал на прошлой неделе, и создай сводку отраслевых тенденций, чтобы я мог подготовиться к собеседованиям"», – говорится в презентации браузера.

Степень погруженности ChatGPT в действия пользователя можно настраивать. Юзер может запретить ему анализировать конкретные страницы, полностью очистить историю или зайти на сайт в режиме «Инкогнито», чтобы ChatGPT «не подсматривал».

ИИ-браузер Comet от Perplexity стал бесплатным

Еще одной функцией Atlas является ИИ-агент, которому пользователь может делегировать определенные действия от своего имени. Например, на основе предложенного рецепта блюда агент может найти необходимые продукты в ближайших магазинах и заказать их доставку на дом.

Браузер от OpenAI пока доступен только пользователем компьютеров от Apple. В ближайшее время появятся версии Atlas для Windows, iOS и Android.

Еще по теме
Как продлить поддержку Windows 10
Какая операционная система была первой
Клон со звонками: что такое мессенджер Telega
Минцифры опровергло утечку данных пользователей Max
смотреть все
Хайтек #Софт #Интернет
Как сделать
Топ-5 сервисов для перевода аудио в текст
25.09.25, 21:41
8128
0
Как удалиться из «Одноклассников»: инструкция
Сделать это можно как на сайте, так и в мобильном приложении
24.09.25, 22:28
8547
0
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
Спасти телефон после контакта с водой реально, однако для этого необходимо следовать четкому и правильному алгоритму
20.08.25, 23:04
27484
0
Как убрать пароль при запуске Windows 11
Пользователю при входе в Windows 11 каждый раз требуется ввести пароль учетной записи или пин-код. Как сделать вход автоматическим?
24.07.25, 23:51
44508
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
133058
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
131547
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
164944
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
154986
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2758633
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
180775
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Asus представила мощный игровой ПК размером с консоль
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Россия поднимет со дна затопленные советские подлодки
СМИ узнали о требовании Путина к Украине в разговоре с Трампом
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Топ комментариев

pepelmetal

Сношение зельки в асашай, уже становится доброй традицией

the_great_white

3,5 года условно! страшное наказание...

scorpion2777

Вот такой болт вместо "Томагавков"

mosquito__2010

по сообщениям телеграмм канала УВБ-76 логи сегодня 20 окт. 2025 г. прозвучали три слова -донкихотдыроколпосаженый5...