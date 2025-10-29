Объект 3I/ATLAS максимально сблизился с Солнцем

Межзвездный объект 3I/ATLAS 29 октября 2025 года прошел ближайшую к Солнцу точку своей орбиты — перигелий. Расстояние до звезды составило около 203,5 миллиона километров.

Межзвездный объект 3I/ATLAS Фото: © International Gemini Observatory

Увидеть 3I/ATLAS с Земли в настоящее время почти невозможно — она «спряталась» в солнечных лучах. Ожидается, что объект вновь появится на утреннем небе в конце ноября, наблюдать за ним можно будет перед рассветом в созвездии Девы.

Впервые 3I/ATLAS обнаружили 1 июля 2025 года с помощью телескопа системы ATLAS в Чили. «Гостья» стала третьим межзвездным объектом в истории, после Оумуамуа и кометы 2I/Борисова. Большинство ученых считают, что 3I/ATLAS — комета естественного происхождения.

По расчетам астрономов, 3I/ATLAS — родом из очень древней звездной системы возрастом более 7 миллиардов лет из так называемого толстого диска Млечного Пути. При этом ряд специалистов полагают, что 3I/ATLAS может представлять собой искусственный объект.

Американский астроном и профессор Гарвардского Университета Авраам Леб заявил, что 3I/ATLAS является «троянским конем» инопланетян, запущенным для скрытой разведки. В доказательство своей версии он указал на аномальную траекторию межзвездного объекта.

Сейчас 3I/ATLAS в настоящее время движется через Солнечную систему со скоростью более 210 тысяч километров в час. Ожидается, что 19 декабря 2025 года объект максимально сблизится с Землей, подойдя на расстояние в 1,8 астрономических единиц (274 миллиона километров).