Человек и космос
Человек и космос
Астрофизик назвал объект 3I/ATLAS «троянским конем» инопланетян

Источник:
New York Post
Межзвездный объект 3I/ATLAS является «троянским конем» инопланетян, предположил американский астроном и профессор Гарвардского Университета Авраам Леб.

«Он как минимум в тысячу раз массивнее всех предыдущих межзвездных объектов, которые мы видели. Почему такой гигантский объект попал во внутреннюю часть нашей Солнечной системы, если до этого мы видели только небольшие?», — отметил ученый в интервью New York Post.

Астроном напомнил, что траектория 3I/ATLAS с диаметром в несколько километров кажется странной: она проходит слишком близко к Юпитеру, Венере и Марсу, как будто планеты специально используются для так называемого гравитационного маневра.

Межзвездный объект 3I/ATLAS
Межзвездный объект 3I/ATLAS
Фото: International Gemini Observatory / CC BY 4.0

Леб предположил, что приближение 3I/ATLAS к Земле может свидетельствовать, что его запустили инопланетяне с целью разведки. Такой контакт способен оказать значительное влияние на все человечество, подчеркнул ученый.

3I/ATLAS 29 октября достигнет ближайшей к Солнцу точки (перигелия), расположенной на расстоянии 203 миллионов километров от светила. При этом в момент максимального сближения объект «замаскируется» от земных наблюдателей за звездой.

По расчетам ученых, 3I/ATLAS прилетел к нам из очень древней звездной системы возрастом более 7 миллиардов лет из так называемого толстого диска Млечного Пути. Он является крупнейшим межзвездным объектом за всю историю современных наблюдений.

