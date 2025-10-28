Российские пользователи в конце октября столкнулись с масштабным сбоем VPN-сервисов. Проблема носит массовый характер и затронула клиентов всех крупных провайдеров на территории страны.

Официально контролирующие органы не комментировали сбой. По неофициальной информации, Роскомнадзор усилил протоколы ТСПУ (технические средства противодействия угрозам) — они используются для ограничения работы сервисов, нарушающих законодательство РФ.

Так, новые ограничения затронули протоколы CloudWarp, OpenVPN, WireGuard и ряд других. Для всех VPN-протоколов сначала выполняется обнаружение протокола, затем его проверка, затем происходит разрыв сессии или блокировка прохождения трафика.

На прошлой неделе руководитель лаборатории по исследованию перспективных технологий и блокированию угроз подведомственного Роскомнадзору «Главного радиочастотного центра» Владислав Смирнов анонсировал «развитие ТСПУ» с учетом роста трафика.

Смирнов сообщил о новых подходах к фильтрации трафика с применением механизмов машинного обучения. По его словам, они позволят проводить статистический анализ, выделяя так называемый асимметричный трафик.

Согласно данным «Главного радиочастотного центра», в настоящее время на сетях связи установлено более 1,4 тысячи ТСПУ, через которые суммарно проходит трафик в более чем 130 Тбит/с.

Использование VPN само по себе в России не запрещено, однако с 1 сентября 2025 года введены штрафы за умышленный поиск экстремистских материалов и доступ к ним c помощью VPN. С начала 2025 года, по данным Роскомнадзора, заблокировано 258 VPN-сервисов.