НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Произошел беспрецедентный сбой VPN-сервисов

Источник:
Sibnet.ru
244 0

Российские пользователи в конце октября столкнулись с масштабным сбоем VPN-сервисов. Проблема носит массовый характер и затронула клиентов всех крупных провайдеров на территории страны.

Официально контролирующие органы не комментировали сбой. По неофициальной информации, Роскомнадзор усилил протоколы ТСПУ (технические средства противодействия угрозам) — они используются для ограничения работы сервисов, нарушающих законодательство РФ.

Так, новые ограничения затронули протоколы CloudWarp, OpenVPN, WireGuard и ряд других. Для всех VPN-протоколов сначала выполняется обнаружение протокола, затем его проверка, затем происходит разрыв сессии или блокировка прохождения трафика.

На прошлой неделе руководитель лаборатории по исследованию перспективных технологий и блокированию угроз подведомственного Роскомнадзору «Главного радиочастотного центра» Владислав Смирнов анонсировал «развитие ТСПУ» с учетом роста трафика.

Смирнов сообщил о новых подходах к фильтрации трафика с применением механизмов машинного обучения. По его словам, они позволят проводить статистический анализ, выделяя так называемый асимметричный трафик.

Согласно данным «Главного радиочастотного центра», в настоящее время на сетях связи установлено более 1,4 тысячи ТСПУ, через которые суммарно проходит трафик в более чем 130 Тбит/с.

Использование VPN само по себе в России не запрещено, однако с 1 сентября 2025 года введены штрафы за умышленный поиск экстремистских материалов и доступ к ним c помощью VPN. С начала 2025 года, по данным Роскомнадзора, заблокировано 258 VPN-сервисов.

Еще по теме
Илон Маск представил аналог «Википедии»
Ростелеком начал установку роутеров нового поколения
МТС запустил функцию шумоподавления разговоров
Сервис 2ГИС запустил функцию «Линзы»
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Топ-5 сервисов для перевода аудио в текст
25.09.25, 21:41
8680
0
Как удалиться из «Одноклассников»: инструкция
Сделать это можно как на сайте, так и в мобильном приложении
24.09.25, 22:28
8931
0
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
Спасти телефон после контакта с водой реально, однако для этого необходимо следовать четкому и правильному алгоритму
20.08.25, 23:04
27799
0
Как убрать пароль при запуске Windows 11
Пользователю при входе в Windows 11 каждый раз требуется ввести пароль учетной записи или пин-код. Как сделать вход автоматическим?
24.07.25, 23:51
44955
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
133352
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
131840
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
165289
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
155200
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2759219
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
181025
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Предстоящая зима станет холоднее прошлогодней
Названы лучшие бюджетные наушники
Путин пообещал «ошеломляющий» ответ на ракеты Tomahawk
Пулемет ГШГ показал фантастическую скорострельность. ВИДЕО
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Топ комментариев

nicollaich

Лучше бы она оставалась гинекологом и дальше..

Uynachalnica

Ага, такое уже нам рассказывали: стали больше получать, не намного, но все-таки, а предприниматели не...

se 34

По словам Столтенберга блок «понимает, что ему тяжело» но надо продолжать скакать, а иначе денег не получит

scorpion2777

Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник.