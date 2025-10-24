НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Определен срок начала блокировки лишних сим-карт россиян

Источник:
ТАСС
220 1
сим-карта
Фото: © Sibnet.ru

Закон, запрещающий одному человеку иметь более 20 сим-карт вступит, в силу с 1 ноября 2025 года. Лишние «симки» операторы начнут блокировать.

«Узнать, сколько сим-карт зарегистрировано на гражданина, можно несколькими способами, в том числе через "Госуслуги" или обратившись к своему оператору мобильной связи. Список всех номеров, оформленных на паспорт, можно увидеть в разделе "сим-карты" после авторизации на "Госуслугах"», — рассказали ТАСС в МВД России.

В Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК МВД) посоветовали, если в списке есть незнакомые номера, отказаться от них. Сделать это можно на «Госуслугах» или в салоне связи.

Отсутствие вашего основного номера в списке может означать, что он был оформлен на старый паспорт. В этом случае нужно обратиться к оператору для обновления данных, уточнили в УБК.

Почему полезно молчать в трубку

В управлении призвали проверить все сим-карты, среди которых могут быть, например, оформленные на себя номера для родителей, детей или «на всякий случай». 

«Проверка займет несколько минут, но поможет избежать блокировки», — заявили в ведомстве, отметив, что это также послужит дополнительной защитой от действий мошенников.

Еще по теме
Xiaomi представила доступный флагман Redmi с сабвуфером
YouTube внедрит антизалипательную функцию для Shorts
Почему полезно молчать в трубку
Смартфон Honor стал мировым рекордсменом по автономности
смотреть все
Хайтек #Смартфоны #Законы
Как сделать
Топ-5 сервисов для перевода аудио в текст
25.09.25, 21:41
8303
0
Как удалиться из «Одноклассников»: инструкция
Сделать это можно как на сайте, так и в мобильном приложении
24.09.25, 22:28
8675
0
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
Спасти телефон после контакта с водой реально, однако для этого необходимо следовать четкому и правильному алгоритму
20.08.25, 23:04
27587
0
Как убрать пароль при запуске Windows 11
Пользователю при входе в Windows 11 каждый раз требуется ввести пароль учетной записи или пин-код. Как сделать вход автоматическим?
24.07.25, 23:51
44666
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
133160
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
131642
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
165058
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
155067
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2758813
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
180871
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Как продлить поддержку Windows 10
Семь признаков, когда из банка надо забрать деньги
Клон со звонками: что такое мессенджер Telega
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Топ комментариев

vad7958

Да какие штурмовики это отмазка для дураков как и многое у нас....Стреляться...?Это при т.Сталине ещё...

mosquito__2010

сначала стиралки теперь моторчики. в россии грядёт апокалипсис ракетостроения. звери.

Captain Nemo

Это у него работа такая.Пустозвонством заниматься

mosquito__2010

может в клинику ? докторам вопросики позадаёшь тебя там витаминчиками поколят кукушечку подлечат. решайся.