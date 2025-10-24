Определен срок начала блокировки лишних сим-карт россиян

Закон, запрещающий одному человеку иметь более 20 сим-карт вступит, в силу с 1 ноября 2025 года. Лишние «симки» операторы начнут блокировать.

«Узнать, сколько сим-карт зарегистрировано на гражданина, можно несколькими способами, в том числе через "Госуслуги" или обратившись к своему оператору мобильной связи. Список всех номеров, оформленных на паспорт, можно увидеть в разделе "сим-карты" после авторизации на "Госуслугах"», — рассказали ТАСС в МВД России.

В Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК МВД) посоветовали, если в списке есть незнакомые номера, отказаться от них. Сделать это можно на «Госуслугах» или в салоне связи.

Отсутствие вашего основного номера в списке может означать, что он был оформлен на старый паспорт. В этом случае нужно обратиться к оператору для обновления данных, уточнили в УБК.

В управлении призвали проверить все сим-карты, среди которых могут быть, например, оформленные на себя номера для родителей, детей или «на всякий случай».

«Проверка займет несколько минут, но поможет избежать блокировки», — заявили в ведомстве, отметив, что это также послужит дополнительной защитой от действий мошенников.