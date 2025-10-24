Красная звезда: как магический знак стал символом СССР

Звезда (пентаграмма) — один из древнейших сакральных знаков человечества. Ее связывают с защитой от злых духов, богами, земным могуществом, темными оккультными силами, человеческим совершенством. В новейшей истории она ассоциируется с Советским Союзом, главным символом которого стала.

Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Красная звезда как символ Советского Союза укрепилась в сознании людей 90 лет назад. 24 октября 1935 года ее установили на Спасской башне Кремля. Она сменила двуглавого орла, который находился на этом месте со времен царя Алексея Михайловича — отца императора Петра I. Орла пустили на переплавку, а звезда до сих пор венчает главную башню страны.

Марсова звезда

Красная звезда стала атрибутом советской республики с введением новой военной формы. Поначалу революционные части отличались красными повязками, размещенными на головном уборе или рукаве. Но это был ненадежный знак. По приказу председателя Реввоенсовета Льва Троцкого на смену повязкам пришли звезды.

Газета «Известия» от 19 апреля 1918 года писала, что для бойцов Красной армии создан новый отличительный знак — пятиконечная красная звезда, на золотистом фоне в центре которой изображен плуг и молот. Сначала звезду носили только на груди, к концу 2018 года она появилась на головных уборах солдат и моряков.

Но звезда не была изобретением большевиков. Ее давно использовала Русская императорская армия. Впервые в России звезды появились на эполетах офицеров и генералов еще 1827 году. В 1854 офицерские эполеты заменили погоны со звездами, вышитыми золотыми нитями.

Пятиконечная звезда с орлом на вагоне воинского поезда, направляющегося в 1905 году на русско-японскую войну Фото : Виктор Карлович Булла

В царской армии звезды воспринимались как непосредственный военный атрибут. Их называли марсовыми звездами (от имени Марса — древнеримского бога войны). Есть мнение, что звезды в Красной армии были введены для того, чтобы привлечь в ее ряды «военспецов» — бывших офицеров царской армии.

В СССР пентаграмма получила коммунистический смысл. Ее концы символизировали пять материков (будущую мировую революцию), а красный цвет — цвет крови, пролитой трудовым народом в борьбе против эксплуататоров.

Военная красная звезда скоро стала олицетворять весь СССР. В 1923 году она появилась на гербе, а в 1924-м — государственном флаге Страны Советов. В 1923 году Красную звездочку с изображением юного Ленина стали носить октябрята, в 1942-м она украсила пионерский значок.

Христианский символ или знак Сатаны

После установления звезды в качестве государственного символа недруги советской республики обвинили ее в использовании антихристианских, оккультных знаков. Но звезда в разных культурах имела разное значение.

В Шумере, Вавилоне, Древнем Египте пентаграмму использовали как оберег, защищающий от злых сил. Ее изображали на дверях домов и общественных сооружений, одежде, амулетах. Особое значение она имела в Древней Греции. Философ Пифагор и его последователи видели в звезде олицетворение математического совершенства.

Пентаграмма на печатях царских особ в древнем мире символизировала земное могущество, на талисманах у гностиков — тайную духовную власть. Иудеи и христиане связывали ее с Вифлеемской звездой. Согласно Библии, она была на кольце Соломона, которое даровала власть над демонами.

Пентаграмма из «Оккультной философии» Корнелия Агриппы Фото: © Wikimedia

В Средние века звезда с пятью лучами считалась амулетом и была вполне совместима с христианской символикой. Она была призвана защищать своего владельца и прогонять демонов. На стенах средневековых церквей изображали пентаграммы, которые также обладали сакральными защитными свойствами.

В эпоху Просвещения звезда стала олицетворять человеческое совершенство. Фигура человека прекрасно вписывается в пентаграмму. Такие символы можно найти у алхимиков, стали они использоваться и у последователей оккультных учений.

Первая негативная трактовка звезды связана с судебным процессом над тамплиерами, которых обвинили в сатанизме. В их символике пентаграмма якобы применялась в темных ритуалах для поклонения демону Бафомету. Позднее оккультисты стали использовать перевернутую звезду. В этом виде она, как сатанинский знак, стала известна благодаря массовой культуре.

Вернут ли орлов

В 2002 году в целях восстановления связи времен было предложено ввести пятиконечную звезду в символику российской армии. Президент Владимир Путин утвердил это положение. Сейчас красная звезда — опознавательный знак российской военной авиации.

В 2010 году участники движения «Возвращение» обратились к президенту России с просьбой убрать пятиконечную звезду со Спасской башни Кремля и вернуть двуглавого орла. Это обращение было проигнорировано.

Красная звезда на Спасской башне Кремля стала неотъемлемой частью отечественной истории. Двуглавые орлы же вернулись на башенки Воскресенских ворот и Государственного исторического музея.