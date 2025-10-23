YouTube внедрит антизалипательную функцию для Shorts

Видеохостинг YouTube добавит функцию самоограничения на просмотр коротких вертикальных видео Shorts. Она призвана помочь пользователям эффективнее управлять временем, которое они проводят в приложении.

Новая опция актуальна для тех, кто открыв ленту Shorts, пропадает на несколько часов за просмотром и пролистыванием роликов. Юзеры смогут устанавливать дневной лимит, например, не более часа. По истечении этого времени, на экране появится увемоление о приостановке возможности просмотра ленты до завтра, сообщает The Verge.

Пользователь сможет проигнорировать это сообщение и продолжить просмотр. Таким образом функция рассчитана на сознательных юзеров, которые готовы следовать своим же решениям.

Лимит на просмотр Shorts можно будет выставить в настройках аккаунта. В будущем YouTube планирует сделать эту функцию элементом родительского контроля в детских аккаунтах. Их пользователи, в отличие от взрослых, не смогут проигнорировать ограничение.