Собчак удалила интервью из-за «ЛГБТ‑пропаганды»

Канал «Осторожно, Собчак» на YouTube был вынужден удалить выпуск с блогером Сергеем Григорьевым-Апполоновым из-за претензий Роскомнадзора, сообщила Ксения Собчак.

«Вчера получили предписание Роскомнадзора, ведомство считает, что там есть признаки лгбт-пропаганды (организация ЛГБТ признана экстремистской и запрещена в РФ)», — написала Собчак в телеграм-канале.

Журналистка отметила, что правоприменения по этой статье в разрезе СМИ сейчас очень мало, реальных кейсов, связанных с контентом, тоже, юристы дают очень разные советы.

«Но я и моя редакция живем в России, работаем в России, любим Россию и в горе, и в радости, потому подчиняемся всем новым законам России. Приношу извинения и герою, и зрителям за это вынужденное удаление», — добавила она.

Сергей Григорьев-Апполонов — племянник Андрея Григорьева-Апполонова, Рыжего из группы «Иванушки International». Музыкант и блогер (у него 1,6 миллиона подписчиков в Instagram, владелец которого, компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

Живет в Париже, выкладывает видео и фото, где одет в наряды, близкие к женским, и проводит практикумы, например по рекламе в соцсетях.