НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Собчак удалила интервью из-за «ЛГБТ‑пропаганды»

Источник:
Sibnet.ru
350 2
Ксения Собчак
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Канал «Осторожно, Собчак» на YouTube был вынужден удалить выпуск с блогером Сергеем Григорьевым-Апполоновым из-за претензий Роскомнадзора, сообщила Ксения Собчак.

«Вчера получили предписание Роскомнадзора, ведомство считает, что там есть признаки лгбт-пропаганды (организация ЛГБТ признана экстремистской и запрещена в РФ)», — написала Собчак в телеграм-канале.

Журналистка отметила, что правоприменения по этой статье в разрезе СМИ сейчас очень мало, реальных кейсов, связанных с контентом, тоже, юристы дают очень разные советы.

«Но я и моя редакция живем в России, работаем в России, любим Россию и в горе, и в радости, потому подчиняемся всем новым законам России. Приношу извинения и герою, и зрителям за это вынужденное удаление», — добавила она.

Сергей Григорьев-Апполонов — племянник Андрея Григорьева-Апполонова, Рыжего из группы «Иванушки International». Музыкант и блогер (у него 1,6 миллиона подписчиков в Instagram, владелец которого, компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

Живет в Париже, выкладывает видео и фото, где одет в наряды, близкие к женским, и проводит практикумы, например по рекламе в соцсетях.

Еще по теме
Организатор шоу группы «Ленинград» в Новосибирске оштрафован за мат
Ранее судимой телеведущей-иноагенту Лазаревой добавили срок
Пи Дидди отправится в тюрьму на четыре года
Уголовное дело против рэпера Гуфа о грабеже в Подмосковье прекращено
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес #Общество
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Глава победившей в Чехии партии выступил против Украины
Женщина впервые будет премьер‑министром Японии
Xiaomi 17 Pro Max стал самым мощным Android-смартфоном в мире
Путин заявил, что поставка Киеву Tomahawk разрушит связи с США
Обсуждение (2)
Самое обсуждаемое
31
Женщина впервые будет премьер‑министром Японии
22
Российская армия нанесла массированный удар по Украине
21
Россияне высказали отношение к нытикам в соцсетях
18
Кремль навзал поставку Украине Tomahawk серьезной эскалацией
16
Страны Балтии сорвали переговоры Запада с Россией перед СВО