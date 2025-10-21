НАВЕРХ
Смартфон Honor стал мировым рекордсменом по автономности

Sibnet.ru
смартфон Honor X7d
Смартфон Honor X7d
Фото: © Honor

Бюджетный смартфон Honor X7d стал мировым рекордсменом по автономности, следует из обнародованных тестов лаборатории DxOMark.

Смартфон в свежем рейтинге DxOMark набрал 168 баллов и занял позицию абсолютного чемпиона по продолжительности работы без подзарядки. По результатам испытаний Honor X7d продемонстрировал выдающийся результат, проработав четыре дня и 13 часов.

Такие показатели автономной работы значительно превосходят предыдущих лидеров рейтинга, которые не могли приблизиться к отметке в четыре дня активного функционирования без подзарядки, отмечают специалисты.

Honor X7d оснащен чипсетом Snapdragon 685 и аккумулятором на 6500 мАч. При этом рекордное время работы обеспечила не только емкая батарея, но и конструкция аппарата в целом, которая оказалась энергоэффективной.

Несмотря на емкий аккумулятор, процесс пополнения зарядка достаточно комфортен для рядового пользователя — они занимает около полутора часов до 100%.

Хайтек #Смартфоны
