Цивилев призвал заменить уехавших айтишников ветеранами СВО

Источник:
Sibnet.ru
309 5
Глава Минэнерго Сергей Цивилев
Фото: © пресс-служба Минэнерго РФ

Глава Минэнерго России Сергей Цивилев призвал брать на работу в IT-сектор ветеранов военной операции на Украине, тем самым помогая им адаптироваться в мирной жизни

«Многие IТ-специалисты в 2022-м сбежали из России, и слава богу. Все получилось и без них, в стране остались лучшие кадры», — цитирует РБК Цивилева.

Он подчеркнул пользу наличия военного опыта у специалистов отрасли, которые возвращаются из зоны специальной операции.

«Война сейчас — это тоже IT, там используются самые разные технологии, и участники военных действий каждый день показывают свой опыт», — порассуждал Цивилев.

Глава Минцифры Масут Шадаев в декабре 2022 года заявлял, что с февраля 10% российских IT-специалистов уехали за границу и не вернулись. В марте российская ассоциация электронной коммерции (РАЭК) подсчитала, что сразу после начала боевых действий на Украине из России уехали от 70 до 100 тысяч айтишников.

Путин превратит Россию в страну высоких зарплат

Жизнь #Общество #Рынок труда
Обсуждение (5)
Топ комментариев

Uynachalnica

Вероятно, за воспитание Адама, и назначения всех своих родственников на руководящие посты. Такого никому...

pepelmetal

Молодец помогать фашне - зашквар!

Uynachalnica

Вместо них очередную красную линию чертить!

andrei703333

Что толку инфляция все опередит, плюс пенсионеры от такого "качественной" не доживут до пенсии