Глава Минэнерго России Сергей Цивилев призвал брать на работу в IT-сектор ветеранов военной операции на Украине, тем самым помогая им адаптироваться в мирной жизни

«Многие IТ-специалисты в 2022-м сбежали из России, и слава богу. Все получилось и без них, в стране остались лучшие кадры», — цитирует РБК Цивилева.

Он подчеркнул пользу наличия военного опыта у специалистов отрасли, которые возвращаются из зоны специальной операции.

«Война сейчас — это тоже IT, там используются самые разные технологии, и участники военных действий каждый день показывают свой опыт», — порассуждал Цивилев.

Глава Минцифры Масут Шадаев в декабре 2022 года заявлял, что с февраля 10% российских IT-специалистов уехали за границу и не вернулись. В марте российская ассоциация электронной коммерции (РАЭК) подсчитала, что сразу после начала боевых действий на Украине из России уехали от 70 до 100 тысяч айтишников.

